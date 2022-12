L’appel des observateurs de l’APCE : Une circulation libre et sûre dans le couloir de Latchine doit être rétablie dès que possible

Les quatre co-rapporteurs du suivi de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont publié une déclaration commune, dans laquelle il est dit :

« Nous sommes profondément préoccupés par l’interruption de la libre circulation dans le corridor de Lachine, à la suite de laquelle des difficultés importantes ont été créées pour la population.

La circulation libre et sûre des personnes et des biens dans le corridor doit être rétablie de toute urgence. Nous appelons toutes les parties à la déclaration tripartite des 9 et 10 novembre 2020 à prendre immédiatement les mesures nécessaires.

La situation actuelle et les efforts diplomatiques pour parvenir à une paix durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été discutés mercredi par la Commission de suivi de l’APCE avec le Représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud, Toivo Klaar, et le coprésident français du Groupe de Minsk de l’OSCE, Brice Roquefault, ont déclaré les co-rapporteurs sur l’Azerbaïdjan, Ian Liddell-Granger et Liz Kristoffersen, et les co-rapporteurs sur la question de l’Arménie, Boriana Aberg et Kimmo Kilune. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan