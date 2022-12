Des journalistes azéris se sont infiltrés dans le monastère arménien de l’apôtre Yeghishe dans une zone pourtant neutre près de Mataghis (Artsakh)

Aujourd’hui 16 décembre, des journalistes azéris se sont infiltrés au monastère arménien de l’apôtre Yeghishe, situé en zone neutre, près du village de Mataghis dans la région de Martakert a indiqué Lernik Hovhannisyan, vice-ministre du des Sciences et de la culture de la République de l’Artsakh.

"L’église est en zone neutre. Nous ne savons toujours pas comment ils ont réussi à entrer dans l’église et ce qu’ils y ont fait. L’église est à 5-6 km de Mataghis, et elle est plus proche des positions azéries que les nôtres, alors peut-être qu’ils ont pu pénétrer facilement. Nous ne savons pas s’il y a ou non des Forces russes de paix dans cette zone. En 2021, une vidéo a été diffusée sur Internet, où on a vu que des Azéris armés qui sont entrés dans l’église arménienne Saint Gevorg à Mataghis et l’ont profanée. Cette église a été présenté à tort comme le monastère de l’apôtre Yeghishe, mais c’était clairement l’église arménienne du village de Mataghis » a-t-il déclaré.

Selon Lernik Hovhannisyan, c’était la première alarme qu’ils connaissaient à propos des Azéris qui entrent dans le monastère de l’apôtre Yeghishe. Depuis la fin de la guerre de 2020, la partie arménienne n’est pas entrée dans le monastère, compte tenu du danger. Source News.am

Krikor Amirzayan