Les soldats de la paix russes devraient également avoir le pouvoir de faire respecter la paix affirme David Babayan

Le ministre des Affaires étrangères par intérim de l’Artsakh, David Babayan, souligne l’importance de donner un mandat international aux casques bleus russes déployés dans le Haut-Karabakh pour imposer la paix en même temps que la mission de maintien de la paix. Cette opinion a été exprimée par David Babayan lors du briefing avec les journalistes à l’Assemblée nationale.

« Sans la mission russe de maintien de la paix, l’Artsakh aurait été détruit depuis longtemps. D’autre part, nous constatons que le potentiel de la mission de maintien de la paix, qui découle directement du mandat, doit être renforcé » a souligné le chef de la diplomatie de l’Artsakh.

Il a ajouté qu’ils ont des suggestions à faire, du point de vue qu’ils ont exprimé dans diverses instances : tout d’abord, le nombre de soldats de la paix russes devrait être augmenté. Selon D. Babayan, 1 980 personnes ne peuvent pas remplir pleinement cette fonction.

« Il n’y a que quelques casques bleus déployés dans le secteur de Shushi Par conséquent, il convient tout d’abord d’en augmenter le nombre. Deuxièmement, ils devraient recevoir un mandat international. Cela signifierait qu’ils devraient avoir le droit d’assurer la paix avec la mission de maintien de la paix, comme ce fut le cas au Kosovo et en Bosnie. Il y a un gardien de la paix là-bas, si un groupe de personnes s’approche, il est averti de ne pas s’approcher, s’il continue, il peut aussi utiliser la force » a déclaré David Babayan.

Il a déclaré que les casques bleus russes n’ont pas cette autorité et qu’ils devraient avoir un mandat international pour cela.

David Babayan a souligné que le sort de l’Artsakh est aussi le sort du monde civilisé. « Une société démocratique ne peut tolérer la destruction d’un pays démocratique non reconnu par un pays totalitaire. Par conséquent, chacun doit mettre de côté ses préférences géopolitiques et faire quelque chose pour qu’il n’y ait pas de génocide. Et cela n’est possible qu’en modifiant ce mandat » a-t-il déclaré.

Le 12 décembre, à 10h30, un groupe d’Azéris a bloqué le tronçon de route Stepanakert-Goris près de Chouchi-Karin Tak, dans le corridor de Latchine, pour des raisons environnementales. Des centaines de citoyens, dont des enfants mineurs, ne peuvent pas rentrer chez eux en raison du blocage du corridor de Lachine. Les liaisons de transport entre les villages de Lysagor, Mets Shen, Hin Shen et Yeghtsaoh de la région de Chouchi et la capitale Stepanakert sont interrompues.

À partir du 13 décembre, l’Azerbaïdjan a également interrompu l’approvisionnement en gaz de la République d’Artsakh, qui a été rétabli le 16 décembre. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan