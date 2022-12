La communauté arménienne de Géorgie appelle Tbilissi à condamner l’acte ignoble de l’Azerbaïdjan contre 120 000 personnes innocentes en Artsakh

Alors que Tbilissi garde un silence coupable sans réaction sur le blocus azéri en Artsakh, la communauté arménienne de Géorgie a publié une déclaration concernant la fermeture du corridor de Latchine. La communauté a appelé les autorités géorgiennes à « faire preuve de courage » et à condamner la démarche ignoble de l’Azerbaïdjan contre les 120 000 innocents du Karabakh.

La déclaration dit :

"Alors que le monde est dans le désordre de la préparation du Nouvel An, environ 12 000 personnes innocentes sont assiégées par l’Azerbaïdjan depuis 5 jours, car la seule route reliant le peuple d’Artsakh à l’Arménie, le couloir Berdzor (Lachin), a été fermée. par les soi-disant écologistes.

De plus, de nombreuses personnes sont restées à la frontière de l’Artsakh et ne peuvent pas rentrer chez elles. Il est clair que même un oiseau ne vole pas en Azerbaïdjan sans la permission d’Aliev. Il est clair pour nous tous que les soi-disant écologistes exécutent l’ordre d’Aliev, qui est soutenu par la Turquie.

Nous voulons noter que leurs slogans, comportements, gesticulations démontrent clairement la présence du groupe « Loups Gris » là-bas, qui est reconnu comme une organisation terroriste dans un certain nombre de pays leaders. L’Azerbaïdjan tente de faire pression sur la population d’Artsakh et de soumettre les Arméniens de l’Artsakh à une terreur psychologique. Ce n’était pas possible pour eux il y a 30 ans, et nous sommes sûrs que ce ne sera pas possible aujourd’hui, car les Arméniens d’Artsakh ont traversé des moments plus difficiles et n’ont pas rompu. Malheureusement, force est de constater que le régime d’Aliev continue de rester impuni.

Nous croyons que la présence de pétrole ne peut pas prévaloir sur le droit des personnes à vivre paisiblement sur leur terre.

Pendant des décennies, le régime dictatorial des Aliev a réussi à élever des générations remplies de haine pour les Arméniens, dont un exemple frappant est l’héroïsation du terroriste Ramil Safarov, également en 2020. Pendant et après la guerre de 44 jours, le comportement inhumain des Azerbaïdjanais envers les prisonniers. La menace d’Aliev est un fait indéniable que l’Artsakh ne peut pas faire partie de l’Azerbaïdjan, sinon le génocide se répétera.

Nous appelons le gouvernement géorgien, profitant de la visite officielle du Premier ministre azerbaïdjanais, à faire preuve de courage, à évaluer la réalité de manière réaliste et à condamner la démarche ignoble et inhumaine contre 120 000 personnes innocentes.

Nous appelons également les cinq États membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à prendre des mesures pour empêcher un nouveau génocide des Arméniens." Source Armtimes

Krikor Amirzayan