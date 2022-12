Pendant les cinq jours du blocus, 13 naissances ont été enregistrées en Artsakh

Du 12 au 16 décembre, 13 naissances ont été enregistrées dans les matérnités de la République d’Artsakh dont à Stepanakert la capitale.

Angelina Isakhanyan, porte-parole du ministère de la Santé de l’Artsakh, en a informé lors d’une conversation avec la presse que "Parmi les nouveau-nés, 4 sont des garçons, 9 sont des filles. 2 des naissances ont été enregistrées dans la région de Martakert, 1 à Martouni et les autres à Stepanakert ».

Selon ses informations, à l’heure actuelle, les médicaments et fournitures médicales de premier secours nécessaires sont suffisants, cependant, selon Angelina Isakhanyan, du point de vue de leur approvisionnement, la fermeture de la seule route reliant l’Artsakh à l’Arménie et au monde extérieur est une préoccupation. Source Armenpress

Krikor Amirzayan