L’UGAB condamne les manœuvres azerbaïdjanaises visant à bloquer les liaisons entre l’Arménie et l’Artsakh

Le 15 décembre 2022 - L’UGAB, la plus grande organisation caritative arménienne, est profondément préoccupée par la crise humanitaire que traverse la population arménienne en Artsakh. L’organisation juge scandaleuses les actions de l’Azerbaïdjan et s’inquiète de l’inaction de plusieurs membres de la communauté internationale.

Comme les dictateurs et les criminels de guerre avant lui, M. Aliyev et son gouvernement privent désormais les civils des ressources énergétiques et des voies de communication essentielles à leur survie, isolant encore plus la population d’Artsakh du reste du monde. Avec ce blocus qui entrave l’approvisionnement en gaz des territoires arméniens, l’Azerbaïdjan prive 120 000 Arméniens de chauffage, d’électricité, de nourriture et de soins médicaux. Cette situation empêche ainsi les organisations d’aide humanitaire, dont l’UGAB, d’accéder à cette enclave et de venir en aide aux populations prises au piège.

Le blocus illégal du corridor de Lachin, la seule route reliant l’Arménie et l’Artsakh, est une violation des accords négociés par la Russie entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et une atteinte flagrante aux droits de l’Homme. Ces blocages et coupures de gaz entraîneront, s’ils se poursuivent, de nombreuses pertes humaines, notamment parmi les personnes âgées et les nourrissons.

Les photos et vidéos prises sur place permettent d’identifier la présence de plusieurs militaires du service spécial azéri et de militants appartenant au mouvement paramilitaire ultra-nationaliste et néo-fasciste des Loups Gris. Cette route était jusque-là censée être protégée par les forces d’interposition russe depuis l’accord trilatéral du 9 novembre.

Le président de l’UGAB, Berge Setrakian, a qualifié ces manœuvres scandaleuses de tentative de nettoyage ethnique des Arméniens de la région. « Nous demandons instamment aux grandes puissances politiques du monde entier de prendre des mesures concrètes pour empêcher l’Azerbaïdjan de poursuivre ses actions illégales qui violent les accords trilatéraux d’après-guerre garantissant les droits de la population de l’Artsakh. Les dirigeants internationaux ne doivent pas rester sur la touche comme ils l’ont toujours fait dans l’Histoire en ce qui concerne les Arméniens. Des vies innocentes sont en jeu comme elles l’étaient au début du 20e siècle. »

L’UGAB s’est engagée à soutenir l’Artsakh depuis plus de trente ans et appelle tous les Arméniens du monde à sensibiliser leurs dirigeants et représentants locaux sans délai à la situation critique que subit actuellement la population de l’Artsakh. Le temps presse.