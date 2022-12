Artak Beglaryan estime qu’il y a de l’espoir que le couloir de Latchine puisse être réouvert

Le corridor de Lachine demeure complètement fermé, il n’y a pas de changement, les négociations autour de sa réouverture continuent.

Dans une conversation avec des journalistes aujourd’hui 16 décembre, Artak Beglaryan, conseiller du ministre d’État de l’Artsakh, ancien défenseur des droits de l’homme d’Artsakh, qui organise un sit-in devant le bureau de l’ONU à Erévan depuis le 14 décembre, a émis l’espoir d’une réouverture prochaine du couloir de Latchine.

« En d’autres termes, il y a de l’espoir qu’il puisse être ouvert, mais nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer, nous n’avons aucune raison de faire confiance à la partie azerbaïdjanaise. L’approvisionnement en gaz a été rétabli sans aucun compromis, directement sous la pression internationale. Le blocus de l’Artsakh et l’arrêt de l’approvisionnement en gaz ont provoqué une assez grande résonance internationale. Et la partie russe travaille dans ce sens, ainsi que diverses structures internationales, y compris l’ONU. De plus, la déclaration du secrétaire général de l’ONU a été un moyen de pression. Les États-Unis, la France, l’UE ont fait des déclarations, je suis également conscient qu’il y a une pression interne. Il y a aussi la décision de la CEDH, qui a donné à l’Azerbaïdjan jusqu’à lundi pour fournir des informations sur ce qu’a fait l’Azerbaïdjan pour éliminer ces violations des droits de l’homme. C’est l’une des formes de pression » a déclaré Artak Beglaryan.

Le conseiller du ministre d’Etat de l’Artsakh estime nécessaire d’obtenir des garanties à long terme pour la sécurité des Arméniens d’Artsakh afin de prévenir des incidents similaires.

"Il devrait être clair que l’Azerbaïdjan paiera désormais un prix élevé pour avoir commis de tels actes terroristes et génocidaires, et ce prix devrait être sous forme de punition. Il est important que le Conseil de sécurité de l’ONU prenne un engagement clair, mandatant quelles garanties sont en place pour la sécurité. Il peut s’agir de casques bleus russes, de casques bleus multinationaux. Ce qui est important, c’est le mandat donné par le Conseil de sécurité de l’ONU, et il est important que les structures spécialisées de l’ONU aient une présence permanente en Artsakh. Il pourrait s’agir de l’UNESCO, d’équipes d’intervention rapide, d’un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. L’UE, la France, les Etats-Unis, peuvent être des acteurs, il est important pour nous d’avoir un consensus concernant la sécurité et les droits du peuple d’Artsakh. Il devrait également y avoir un processus à long terme garanti au niveau international dans le sens du règlement du conflit et de la reconnaissance de l’Artsakh » a déclaré Artak Beglaryan.

À la question de savoir quelle réponse les ambassades des États membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont donnée à leurs demandes et lettres, Artak Beglaryan a répondu qu’il n’y avait pas de réponse. « Nous n’avions pas tellement d’espoir qu’il y aurait des réponses de leur part » a conclu A. Beglaryan. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan