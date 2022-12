L’appel de Michel Valla, maire de Privas (Ardèche) en faveur de l’Artsakh

Message de Michel Valla (maire de Privas, Ardèche) qui s’est rendu récemment en Arménie, sur sa page facebook :

Une catastrophe humanitaire, voire un nouveau génocide annoncé pour les Arméniens de l’Artsakh , coupés du monde par l’Azerbaïdjan. Après la fermeture de la seule route qui relie l’Artsakh à l’Arménie, le 12 décembre et la coupure du gazoduc qui alimente en gaz la population civile de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan démontre ainsi sa volonté d’envahir cette République . Ces agissements de Bakou, la Capitale, visent à s’emparer de l’Artsakh et à anéantir la population arménienne de l’Artsakh, terre arménienne depuis la nuit des temps, et créer une grande catastrophe humanitaire. J’appelle la communauté internationale à agir au plus tôt afin de prévenir un second génocide des Arméniens. Après le génocide de 1915 exécuté contre la population arménienne par la Turquie, aujourd’hui, l’Azerbaïdjan, héritière de cette tradition génocidaire, désire anéantir les Arméniens de cette Republique.

L’Europe, les Etats-Unis, la Russie doivent réagir et protéger la population arménienne menacée aux portes de l’Europe. La France, amie de l’Arménie, doit réagir au plus vite. Il en va de la vie des 120 000 Arméniens qui risquent de disparaître. Des Arméniens qui sont proches de la France, le français étant enseigné dans 25% des écoles de ce Pays. Aussi, j’appelle une mobilisation urgente en faveur de l’Artsakh afin de sortir ce territoire arménien de son isolement. Je m’inscris dans ce soutien des populations menacées, dont celles de l’Artsakh, aujourd’hui.

Le 8 décembre dernier, invité par Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région, le Président de cette petite République, Monsieur Arayik HARUTYUNYAN, est venu alerter les Elus et les Associations humanitaires à l’Hôtel de la Région sur les dangers mortels qui se profilent aujourd’hui pour cette population.

Laurent WAUQUIEZ retenu par la grève de la SNCF à PARIS avait chargé Nicolas DARAGON, Maire de VALENCE et Thierry KOVACS, Maire de VIENNE, Vice-Présidents de la Région, autour de nombreux autres élus, dont je faisais partie, de recevoir le President HARUTYUNYAN et lui communiquer un soutien sans faille , en lien avec l’engagement important de la Region AURA à la République de l’Artsakh.

PS : Pour info, ce matin Antonio GUTTERES, Secrétaire Général de l’ONU s’est dit très préoccupé par l’évolution de la situation autour du corridor de LACHIN empêchant tout contact entre la Capitale STEPANAKERT et l’ARMENIE.

Le sort de 30 000 enfants est en jeu.