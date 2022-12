Lettres de citoyennes de la RHK au Président Macron

Ani Stepanow présidente de l’Association Culturelle Arménienne située aux Pennes-Mirabeau (membre du CCAF-Sud) nous fait parvenir ces lettre de ses correspondants dans la République du Haut-Karabakh. Ce sont des appels de citoyens, pour la plupart professeurs de français, qui en appellent au Président de la République, Emmanuel Macron, pour que la France « ne laisse pas tomber » l’Artsakh.

Bonjour M.le président

Je m’appelle Nonna. Je suis citoyenne d’Artsakh. Ça fait déjà trois jours, que nous sommes dans une situation désespérée. Les azéris nous ont bloqués et on se trouve dans une situation incertaine et incompréhensible. Pourquoi ont-ils osé fermé la route qui unit l’Artsakh à l’Arménie.

Ils ont aussi coupé le gaz à cause de cela on a dû fermer des écoles et les écoles maternelles.Il y a déjà un manque de nourriture, de pétrole.

Je Vous prie de faire qch pour nous aider. C’est un geste cruel de leur part.

Merci.

Nonna Davtian, enseignante de français

Monsieur le prêsident

Je veux que ma voix soit entendue dans le monde entier. Je suis professeur de français en Artsakh, depuis hier je ne peux pas travailler à l’école, parce que l’Azerbaïdjan a coupé le gaz et il fait froid dans les classes ; on est en hiver.

Les élèves n’ont pas les simples droits de vivre dans leur patrie.

J’ai deux enfants et ils se sont privés de tout le nécessaire comme tous les enfants en Artsakh.

Je pensais passer le week-end chez mes parents qui habitent en Arménie mais je ne peux pas parce que l’ Azerbaïdjan a fermé la seule route.

Nous ne devons pas avoir ces conditions. Vos valeurs disent autre chose et je veux que vous vivions dans de bonnes conditions normales pour la vie.

Je vous demande de faire des efforts pour résoudre ce problème car vous êtes membre du groupe de Minsk

Merci

Arminé Badalian, enseignante de français à Stépanakert

Monsieur le président

Je suis citoyenne d’Artsakh/ Haut- Karabakh/ et je me trouve maintenant à Erevan, en Arménie, à cause de l’operation chirurgicale qu’ on m’ a fait quelques jours avant. Mes 4 enfants et toute ma famille sont à Stépanakert et je n’ ai pas aucune possibilité d’y aller à cause du blocus organisé par les azéris.

Donc je m’adresse à vous « le Père » de la démocratie, comment vous vous réagirez dans cette situation. Est-ce que la vie des enfants d’Artsakh n’est pas important pour vous ? Pourquoi le monde entier se taît en voyant une telle violation envers nous ?

Je vous remercie de tout mon cœur et j’espère que vous allez entrepredre des justes pas pour nous aider.

Monsieur le Président de la République Française

Je sais que vous êtes tous au courant de ce qui se passe en Artsakh /Haut-Karabakh/, je suis même sûre que vous savez plus que nous.

Sinon, je tiens à vous informer que ça fait déjà 3 jours que les soi-disant « écologues azéris » ont fermé la route principale reliant l’Artsakh à l’Arménie. C’est une route vitale pour mon pays. Depuis 3 jours déjà on est confrontés à une crise humanitaire. Les patients extrêmement malades qui devraient être opérés à Erévan ne peuvent pas y être transférés.

Certains produits alimentaires vont être expirés dans les jours à venir, ce sont des aliments qui nous sont fournis d’Arménie. Hier soir, l’Azerbaïdjan a aussi coupé l’approvisionnement en gaz, certaines écoles chauffées au gaz ont dû cessé l’activité scolaire. Plusieurs personnes n’ont pas pu regagner l’Artsakh après un voyage en Arménie, ils sont aujourd’hui hébérgés à Goris, beaucoup d’enfants qui étaient partis pour de diverses compétitions sont aujourd’hui loin de leur parents à cause du blocus. On est vraiment en blocus, monsieur le Président.

Je veux m’adresser a vous dans la demande de ne plus faire d’appels, ni de condamnations. On en a assez à vrai dire, on veut des actions et on les attend vraiment de votre part. Vous défendez fort l’Ukraine mais vous ne parlez, ni entreprenez rien pour mon pays où 130 000 habitants sont en danger du génocide. Ces « écologues azéris » ne cessent de danser sous les signes des loups gris, qu’est-ce que cela pourrait bien signifier à votre avis ?

Cette fois-ci, je vous demande de faire une pression /pas un appel mais une pression/ sur l’ONU de défendre nos droits de vivre sur notre terre ancêtrale mais aussi d’entreprendre des efforts en tant que membre du groupe de Minsk.

Merci pour l’attention portée à ma lettre

J’espère que cette fois-ci nous aurons une réponse de votre part, nous vous avions écrit plusieurs fois pendant la guerre de 2020 entreprise par l’Azerbaïdjan, mais hélas on n’a jamais réçu de réponse.

Nelly Avanessian, enseignante de français

Bonjour monsieur President

Je suis Nariné et j’habite en Artsakh(Karabakh).

M.Macron

La situation en Artsakh est très dangereuse, après la guerre, c’est la période la plus difficile pour l’Artsakh, la route reste fermée, il n’y a pas de gaz, on est demandé d’économiser l’électricité, il y a une pénurie de médicaments dans les hôpitaux, il y a des patients qui doivent être envoyés d’urgence à Erevan, mais la route est fermée certaines, écoles ont été fermées à cause du gaz, la situation est vraiment critique.

L’Artsakhkh est une terre arménienne, nos ancêtres y vivaient depuis des siècles, nous les gens d’Artsakh voulons vivre sur notre terre, nous ne voulons pas être des émigrés, réfugiés en Europe en Amérique, nous sommes un peuple pacifique et libre.

L’Europe parle toujours des droits humains.

Nous comptons sur votre aide

Merci

Bonjour la France ! Je m’appelle Lara, je vis et travaille dans la capitale de l’Artsakh, Stepanakert. Tout ce qui se passe actuellement dans ma patrie est une tragédie pour nous tous. Depuis plusieurs jours, sous couvert d’écologistes, les Azerbaïdjanais ont fermé la seule route nous reliant à l’Arménie.

Les patients gravement malades ne peuvent pas se rendre à Erevan pour se faire soigner !

Les pharmacies se vident, il y a une pénurie de médicaments, c’est l’hiver maintenant, il y a beaucoup d’enfants et d’adultes malades. Les magasins manquent de nourriture. Nous achetons le plus nécessaire. On ne sait pas combien de temps tout cela va durer. Nous ne recevons pas de nourriture, de médicaments, d’essence pour le transport. Et en plus, ils nous ont coupé le gaz.

Les écoles sont fermées car il n’y a pas de chauffage. Pourquoi nos enfants devraient-ils être déterminés par le droit d’apprendre ? Pourquoi devraient-ils être privés de conditions de vie simples ? Où regarde le monde ? Pourquoi tout le monde est-il silencieux ? Autour de nous, il n’y a que des mots, et aucune action. Je vous demande d’agir et d’imposer des sanctions contre l’Azerbaïdjan et la Turquie.

Je compte sur vous.

L’Artsakh compte sur vous.

Lara Grigoryan professeur de français

Monsieur le président

je vous écris en tant que citoyenne d’Artsakh où je suis née et grandi. Notre république voisine Azerbaïdjan essaye de créer des conditions inhabitables en faisant des arguments absurdes pour que nous quittions notre terre natale. Demain, ça va faire déjà 4 jours que nous sommes isolés du monde extérieur car ils ont coupé la route principale qui relie l’Artsakh à Arménie.

Nos enfants ne peuvent pas aller à l’école et fréquenter leur cours car à partir d’hier les azerbaïdjanais avaient coupé l’approvisionnement du gaz naturel. La France toujours était et reste pour nous un symbole de la democratie et de l’humanisme qui lutté contre de l’injustice.

Monsieur le président je vous prie de prendre des mesures appropriées pour arrêter l’agression de la part de l’Azerbaïdjan.

Merci pour avoir lu ce message.

Nelly Arakelian

L’Artsakh est en blocus depuis 3 jour, les azerbaïdjanais ont fermé la seule route reliant L’Artsakh à L’Arménie sous un prétexte environnemental.

Tout d’abord, je voudrais mentionner que pendant la guerre de 44 jours l’Azerbaijan a utilisé des munitions au phosphore qui est interdit par les droits de l’homme.

L’utilisation de ces armes chimiques est dangereux pour l’environnement et aussi bien pour la santé, qui même provoque des graves maladies et tue les gens !

Donc l’Azerbaijan n’a pas de droit moral de parler de ce type de choses.

Deuxièmement, il y à plusieurs moyens pour exprimer les mécontentements : couper la route en isolant complètement une population du monde extérieur est-il un choix logique ?

Pendant duquel la population reste paralysée.

De plus, en période d’hiver rigoureux, l’Azerbaïdjan a coupé l’approvisionnement en gaz sur tout le territoire d’Artsakh avec le deuxième jour de blocage .À cause duquel les écoles sont fermées.

Je demande la communauté internationale agir, tout de suite, au nom de la justice, comme le peuple d’Artsakh est devant un menace existentiel.

Kristina Abrahamian, habitante d’Artsakh