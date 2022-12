Anne-Laurence Petel et 22 députés interpellent Catherine Colonna

Anne-Laurence Pétel et 22 députés venus de plusieurs bancs de l’Assemblée nationale ont adressé le 15 décembre un courrier à Catherine Colonna, sur la situation dans la République du Haut-Karabakh.

Lettre ouverte d’Anne-Laurence Petel, et de 22 députés engagés pour l’Arménie, à la ministre des Affaires étrangères

Face au blocage orchestré par les autorités azerbaïdjanaises de l’unique route reliant le Haut-Karabakh à la Républiqued’Arménie, la présidente du groupe d’amitié France-Arménie, Anne-Laurence Petel, et 22 autres députés, ont adressé hier un courrier à Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, pour l’alerter sur cettesituation particulièrement préoccupante.

Depuis le 12 décembre, des manifestations bloquent délibérément le Corridor de Lachin visant à empêcher toutecirculation entre Erevan et Stepanakert, et ainsi à couper du monde les cent-vingt-mille Arméniens du Haut-Karabakh.

Ce blocage s’est doublé d’une coupure de l’approvisionnement en gaz jusqu’à ce matin, privant ainsi les populations civiles de chauffage et d’eau chaude alors que le froid glacial de l’hiver caucasien a pris place et met ainsi leur vie en danger.

Aussi, ce blocage obéit à une logique implacable, celle de rendre le Haut Karabakh invivable pour les Arméniens, etd’ainsi les contraindre à abandonner leurs terres ancestrales. A cet égard, il est assimilable à une agression azerbaïdjanaise à l’encontre des populations arméniennes du Haut-Karabakh.

Ainsi, cette lettre ouverte d’Anne-Laurence Petel, cosignée par 22 députés de tous bords politiques appartenant aufutur groupe d’amitié France-Arménie à l’Assemblée nationale, demande des actes forts de la France et de l’Unioneuropéenne, à la hauteur de la gravité de la situation, et des élémentsde réponses clairs à deux interrogations :

Où en est la proposition de la France de mettre en place une mission d’observation permanente dans la région ?

Quelles actions concrètes la France entend mettre en œuvre pour la sécurisation des populations arméniennes, au regard de la défaillance avérée des forces armées russes ?

Anne-Laurence Petel, présidente du groupe d’amitié France-Arménie, déclare : « Ce blocage est inadmissible. Ilconstitue une violation de l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020. Face à cette situation très inquiétante, notrepays doit agir de façon ferme et résolue. J’en appelle solennellement à la mise enplace urgente d’une nouvelle missiond’observation de l’Union européenne dans la région au-delà du 19 décembre. La présence d’observateurs de l’UE est un élément essentiel pour contraindre le régime azerbaïdjanais à la retenue. Leur départ pourrait avoir des conséquences funestes pour les Arméniens. »

Date : 16 décembre 2022

Les Azerbaïdjanais bloquent le corridor de #Latchin, l’unique route entre l’#Arménie et le #HautKarabakh, et coupent la fourniture de gaz : 120.000 Arméniens sont isolés et en danger. 🇦🇲 Avec 22 députés, nous interpellons la ministre des Affaires étrangères @MinColonna. pic.twitter.com/eQPgg0LTXF — Anne-Laurence Petel (@al_petel) December 15, 2022