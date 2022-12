Le chef de l’ONU appelle à la réouverture du corridor Karabakh-Arménie

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ajouté sa voix aux appels de la communauté internationale en faveur de l’ouverture du corridor de Lachin, qui relie le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Une section de cette route vitale est bloquée par un groupe important d’Azerbaïdjanais depuis lundi matin. Ils exigent que les dirigeants du Karabakh autorisent les fonctionnaires azerbaïdjanais à inspecter les opérations minières dans le territoire peuplé d’Arméniens.

Les autorités de Stepanakert et d’Erevan affirment que le gouvernement azerbaïdjanais a organisé ce barrage routier en violation d’un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie, qui a mis fin à la guerre arméno-azerbaïdjanaise de 2020. Ils ont également accusé Bakou d’avoir interrompu les livraisons de gaz naturel au Karabakh mardi.

« Le Secrétaire général suit avec inquiétude les développements en cours autour du corridor de Lachin », a déclaré un porte-parole de Guterres, Stephane Dujarric, tard mercredi.

« Le Secrétaire général exhorte les parties à désamorcer les tensions et à assurer la liberté et la sécurité des mouvements le long du corridor, conformément aux accords précédemment conclus », a ajouté M. Dujarric dans des commentaires écrits.

Cette déclaration fait suite à la rencontre de Guterres à New York avec le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan. Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, M. Mirzoyan l’a informé de la situation autour du corridor de Lachin et a souligné la « nécessité d’une réaction ciblée de la communauté internationale » à sa fermeture.

Contrairement aux États-Unis et à l’Union européenne, le chef de l’ONU a pris soin de ne pas critiquer ouvertement Bakou pour le blocus routier.

Le blocus a déclenché une série de protestations devant le bureau des Nations unies à Erevan. Parmi les manifestants figure Artak Beglarian, un haut fonctionnaire du Karabakh.

M. Beglarian et un groupe de ses partisans ont entamé mardi un sit-in ininterrompu pour demander au Conseil de sécurité des Nations unies d’autoriser la mission russe de maintien de la paix au Karabakh. Ils ont bloqué l’entrée du bureau mercredi.