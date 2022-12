De la servilité des serviteurs du culte

Le 12 décembre, à l’occasion du 20e anniversaire de la mort de Haydar Aliev, le Président du Bureau des Musulmans du Caucase, le Cheikhulislam Allahchukur Pachazadeh, les responsables des confessions religieuses en Azerbaïdjan, l’évêque catholique romain, le Chancelier du diocèse russe orthodoxe et le Grand Rabbin de Bakou se sont retrouvés sur la tombe de Heydar Aliyev, le père de l’actuel potentat, pour rendre hommage à celui que la presse azérie présente comme « l’architecte et fondateur de l’État indépendant moderne d’Azerbaïdjan, la personnalité politique de renommée mondiale, le chef national de [notre] peuple ».



Ce « héros de la nation » ne fut en réalité qu’un serviteur zélé du système soviétique, en particulier du KGB dont il a été l’une des membres les plus actifs, le responsable des pogroms anti-arméniens de Soumagït, de Kirovapad et de Bakou, un grand fauteur de guerre responsable de la « Première guerre du Karabakh » et dont le dernier des « mérites » est d’être le père de l’actuel dictateur.



On ne peut naturellement que regretter cette servilité d’hommes de religion qui servent de caution morale à ce pouvoir despotique et criminel et n’osent élever la voix pour dénoncer sa politique génocidaire à l’égard de leurs frères arméniens. Mais on peut aussi se scandaliser du silence du Pape François et du Patriarche Cyril qui pourraient rappeler à l’ordre leurs représentants à Bakou, ou au moins dénoncer leur statut d’otages du pouvoir azerbaïdjanais.

Bedros Nazarian