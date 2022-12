Le Saint-Siège de Cilicie de l’Église arménienne condamne énergiquement le blocage par l’Azerbaïdjan du « corridor de Lachine », de l’unique route reliant l’Artsakh à l’Arménie.

Le « corridor de Lachine » constitue un véritable « cordon ombilical » pour les Arméniens d’Artsakh, garanti par la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020 pour leur fournir un accès sans entrave, dans les deux sens, vers l’Arménie.

En violation de ses engagements internationaux, l’Azerbaïdjan a bloqué la route et coupé l’Artsakh de la Mère-Arménie. Une grave crise humanitaire aux proportions sans précédents est en train de se développer. Les 120 000 habitants de l’Artsakh sont complètement piégés depuis trois jours. Ils sont privés de vivres, de médicaments et d’autres produits essentiels en provenance du monde extérieur. 1 100 autres Arméniens d’Artsakh restent isolés sur la route bloquée, dans l’incapacité de regagner leurs foyers, de retrouver leurs familles. Parmi eux, se trouvent des personnes âgées et 270 enfants. De manière plus préoccupante encore, l’Azerbaïdjan a coupé l’approvisionnement en gaz de l’Arménie vers l’Artsakh, laissant cette population isolée avec des approvisionnements en baisse, luttant pour survivre - sans chauffage – avec des températures hivernales inférieures à zéro.

Les hôpitaux, les écoles et les services sociaux ne peuvent plus fonctionner correctement . L’avenir ne cesse de s’assombrir. Une terrible catastrophe humanitaire se déroule, conçue à dessein pour éliminer la population arménienne de l’Artsakh.

Nous assistons à un enchainement de paliers successifs visant au nettoyage ethnique et au génocide de la population arménienne d’Artsakh. C’est une politique que l’Azerbaïdjan poursuit sans relâche depuis le début du conflit comme en témoignent les pogroms et les massacres d’Arméniens à Bakou, Sumgaït, Kirovabad et d’autres villes.

Étonnamment, cela rappelle la tristement célèbre « Opération anneau » du printemps 1991, lorsque l’Azerbaïdjan a tenté d’encercler pour ensuite anéantir la population arménienne d’Artsakh. La menace imminente d’un génocide pèse à nouveau lourdement sur la population arménienne désormais isolée et encerclée. Une action humanitaire immédiate est vitale. Elle est également fondée du point de vue du Droit et de la morale.

En tant que tel, je dois appeler les gouvernements du monde, les organisations spécialisées, les chefs spirituels, les personnalités politiques, les militants des droits de l’homme et notre diaspora à faire sans tarder le point sur la situation qui se détériore rapidement en Artsakh et à ne pas rester indifférents au sort du peuple arménien, une nouvelle fois au bord du génocide.

Je vous demande d’agir énergiquement, d’exhorter vos gouvernements à condamner les actions de l’Azerbaïdjan, d’exiger que des sanctions soient prises contre l’Azerbaïdjan et à prendre toutes les mesures légitimes avec conviction et détermination pour sauver le peuple d’Artsakh d’une extermination imminente.

Aram 1er

Catholicos de la Grande Maison de Cilicie

Traduction non-officielle, Sahak Sukiasyan