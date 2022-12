Samedi 17 décembre, fête de Saint Jacques de Nisibe.

Mort en 337, Saint Jacques de Nisibe [Սուրբ Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ] est l’un des saints les plus vénérés de notre Église mais aussi des autres Églises orthodoxes, catholiques orientales et catholique romaine. D’origine parthe, il est le cousin-germain de Saint Grégoire l’Illuminateur (fils de Khosrovouhie, sœur du père de Grégoire). Éduqué comme son cousin à Césarée de Cappadoce, il décide de s’installer en Haute- Mésopotamie afin d’y vivre une vie d’ermite. Les communautés chrétiennes de la région à la recherche d’un guide l’obligent à quitter le désert et l’élisent évêque de Nisibe en 320. En 325, il est l’un des pères présents au Concile de Nicée. Il serait mort en juillet 337 lors du siège de la ville de Nisibe par les Perses.



La tradition rapporte que pour vaincre le scepticisme de ses contemporains au sujet du Déluge biblique, Saint Jacques aurait décidé de gravir les pentes du mont Ararat pour partir à la recherche de l’Arche de Noé. Au troisième jour de son périple, alors qu’il dormait, un ange lui serait apparu et lui aurait remis un morceau de l’arche pour l’empêcher d’accéder au sommet de la montagne sacrée. Cette relique se trouve toujours à Etchmiadzine. Mais le Trésor de la cathédrale conserve également des parcelles du corps du saint enfermées dans un reliquaire en forme de main. Ce reliquaire devait être transporté à Stepanakert ces derniers jours afin d’être proposé à la dévotion des fidèles du diocèse d’Artsakh. Un grand pèlerinage est prévu pour ce samedi au monastère de Hakopavank et la relique devait y être exposée.



Nous ignorons si elle a pu être transportée en Artsakh, mais il ne fait aucun doute qu’en dignes descendants des combattants d’Avarayr, les Artsakhiotes se rendront nombreux au sanctuaire afin demander la bénédiction de ce grand confesseur du Christ.

En France, c’est la paroisse de Lyon qui fêtera avec solennité son saint-protecteur et se souviendra lors de l’office des défunts de tous ses fidèles et serviteurs endormis dans le Seigneur.



Extrait de l’hymne dédié à Saint Jacques de Nisibe

Les puissances célestes se sont réjouies de ta grande ascèse, toi qui es comparable aux anges des cieux. Par ton intermédiaire, nous avons un intercesseur auprès du Père céleste.

Mais nous célébrons dans l’allégresse ta sainte mémoire, Saint Jacques, témoin vénérable du Christ. Par ton intermédiaire, nous avons un intercesseur auprès du Père céleste.



Tu as accepté de souffrir dans ta quête de l’Arche de Noé. Tu as reçu de l’ange le bois du salut. Par ton intermédiaire, nous avons un intercesseur auprès du Père céleste.

Bonne fête à tous les Hagop !

Sahak Sukiasyan