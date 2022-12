Istanbul : mobilisation de l’opposition en soutien au maire condamné

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies jeudi à Istanbul en présence de tous les leaders de l’opposition turque pour soutenir le maire Ekrem Imamoglu, condamné à la prison et privé de ses droits politiques. M. Imamoglu, condamné mercredi à deux ans et sept mois de prison et à la suspension de ses activités politiques pour une durée équivalente, s’est adressé à la foule compacte, massée sous la pluie, devant le siège de la municipalité. « Ils ont effacé vos votes ! » a-t-il lancé devant une marée de drapeaux rouges de la Turquie. « Ce n’est pas mon procès mais le procès de la justice et (...)