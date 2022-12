Revue de la presse arménienne du 10 au 13 décembre 2022

Pas d’incidents sécuritaires du 10 au 13 décembre 2022

Blocage du corridor de Latchine reliant l’Arménie avec le Haut-Karabakh/ Blocage du corridor Le 12 décembre le « ministère des Affaires étrangères » du Haut-Karabakh a déclaré que « l’Azerbaïdjan avait de nouveau eu recours à des actions provocatrices, en bloquant l’autoroute Goris-Stepanakert » par un groupe qui se présente comme « activistes environnementaux ». (Un blocage similiare a eu lieu le 3 décembre dernier mais avait été rapidement résolu). « Il s’agit d’une autre manifestation de la politique génocidaire de Bakou, un acte destructeur et criminel visant à terroriser le peuple d’Artsakh, à créer une atmosphère d’instabilité dans la région et à entraver les activités de la mission russe de maintien de la paix », indique la déclaration. Gegham Stepanyan, le « Défenseur des droits de l’homme » du Haut-Karabakh a déclaré le 12 décembre que « des représentants du Bureau du Défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh étaient dans le corridor de Latchine, où ils surveillaient la situation et recueillent des faits ». « En ce moment, 120 000 personnes en Artsakh sont tout simplement privées de tout accès humanitaire. En agissant ainsi, l’Azerbaïdjan montre une fois de plus sa politique génocidaire et criminelle », a déclaré M. Stepanyan. Le « président » du Haut-Karabakh Arayik Harutyunyan s’est adressé aux citoyens sur la situation : « La partie azerbaïdjanaise a déjà fermé pour la deuxième fois la seule autoroute reliant l’Artsakh à l’Arménie et au monde sous des arguments fallacieux.Ce comportement agressif de l’Azerbaïdjan par lequel il terrorise notre population et met en péril nos droits et intérêts vitaux est tout à fait inacceptable pour nous. C’est un défi sans précédent pour notre État et notre peuple, et j’appelle toute la société à s’unir et à rester calme car l’un des objectifs du gouvernement azerbaïdjanais est d’inciter à la division intérieure et à la panique en Artsakh ».

Le conseiller du « ministre d’Etat » du Haut-Karabakh, Ruben Vardanyan, Artak Beglaryan, a publié une photo d’un activiste du blocage faisant le signe du groupe ultranationaliste turc Les loups gris tout en tenant une affiche environnementale de l’autre main.

Le blocage a continué le 13 décembre. Dans le bulletin quotidien sur les activités du contingent russe du maintien de paix le ministère russe de la Défense a déclaré notamment le 13 décembre : « Le commandement des troupes russes de maintien de la paix négocie avec les représentants de l’Azerbaïdjan afin de reprendre la circulation sans entrave des voitures civiles sur la route Stepanakert-Goris ».

Situation dans le Haut-Karabakh suite au blocage du corridor de Latchine/ Le blocage du corridor de Latchine a entraîné des sérieuses conséquences humanitaires. Le directeur du centre médical républicain de Stepanakert a déclaré que la vie de plusieurs patients gravement malades était en danger, car leur évacuation médicale versl’Arménie était devenue impossible. Le 13 décembre le Centre de l’information du Haut-Karabakh a annoncé que l’Azerbaïdjan avait coupé le gaz du Haut-Karabakh. Le 13 décembre, le « ministre d’Etat » du Haut-Karabakh Rouben Vardanian a déclaré à ce propos : « Cela signifie que nous devons économiser beaucoup sur tous nos coûts énergétiques, nous devons tout faire en comprenant la réalité, tenter de préserver notre mode de vie ». M. Vardanian a également déclaré qu’à partir du 14 décembre les écoles du Haut-Karabakh ne fonctionneraient pas.

Déclarations de la RA sur le blocage du corridor de Latchine/ Le 13 décembre le ministère arménien des Affaires étrangères a fait une déclaration sur le blocage du corridor de Latchine en indiquant notamment : « Les préparatifs de propagande pour la fermeture du corridor de Latchine ont commencé il y a des mois et il est évident que cette provocation a été organisée par les organes d’État de l’Azerbaïdjan, dans le but de couper le Haut-Karabakh de la République d’Arménie et donc du monde extérieur (…) En raison de cette opération, les habitants du Haut-Karabakh ont été privés de leur droit à la libre circulation. Le Haut-Karabakh est confronté à la menace imminente d’une crise alimentaire et humanitaire. (…) Nous attirons de toute urgence l’attention de l’ensemble de la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations unies, la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE et les États membres, sur le fait que les actions de l’Azerbaïdjan peuvent entraîner une catastrophe humanitaire de grande ampleur. Nous soulignons la nécessité de lancer ou de redémarrer les mécanismes internationaux visant à garantir les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh et, à cette fin, nous entamerons des consultations avec les partenaires internationaux dans un avenir proche ».

La défenseuse des Droits de l’homme de la RA Christinne Grigorian a déclaré notamment : « (…) Même pour un chercheur novice, les vidéos décrivant le comportement des soi-disant « activistes », ainsi que leur façon de parler et ce qu’ils exigent des soldats de la paix russes, révèlent la nature artificielle de cette « manifestation » (…) Plus de 120 000 personnes âgées, femmes, enfants et hommes sont dans un piège, leurs droits à la vie, aux soins de santé, à une vie décente, à la liberté de mouvement et autres droits inaliénables sont menacés… ».

Le président arménien Vahagn Khatchatourian a déclaré sur son compte Tweeter : « En bloquant le corridor de Latchine, plus de 120.000 enfants, personnes âgées, femmes et hommes sont privés d’un accès vital à l’Arménie et au reste du monde. Deuxième jour d’un nouveau défi pour le peuple d’Artsakh, confronté à un problème existentiel. Une réaction urgente et ciblée de la communauté internationale est impérative ».

Réactions internationales/ Ned Price, porte-parole du département d’État américain a déclaré sur son compte Twitter : « Le blocage du corridor de Latchine a de graves conséquences humanitaires et fait reculer le processus de paix. Nous appelons le gouvernement azerbaïdjanais à rétablir la libre circulation dans ce corridor. La voie à suivre est celle des négociations ».

Le Porte-parole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France a déclaré : « La France déplore les entraves mises depuis plus de 24 heures à la circulation sur le corridor d’accès reliant l’Arménie et le Haut-Karabagh, qui entraîne des conséquences humanitaires graves pour la population locale. Elle appelle au rétablissement sans conditions de l’accès et des approvisionnements au Haut-Karabagh, dans le respect des droits de la population y résidant… Elle relève que conformément à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, la République d’Azerbaïdjan s’est engagée à garantir la sécurité des déplacements des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine, dans les deux directions. ».

Le Porte-parole de la Commission européenne de l’UE a déclaré notamment : « L’UE appelle les autorités azerbaïdjanaises à garantir la liberté et la sécurité de circulation le long du corridor de Latchine, conformément à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. Les restrictions à cette liberté de circulation causent une détresse importante à la population locale et suscitent des préoccupations humanitaires… ».

Achèvement des activités de la capacité de surveillance de l’UE en Arménie/ Josep Borrell, Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a déclaré lors une conférence de presse que Bruxelles ne prolongera pas la durée des activités de la capacité de surveillance de l’UE en Arménie : « Conformément à l’accord conclu avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan, cette capacité achèvera ses activités le 19 décembre. Néanmoins, afin de maintenir notre capacité à faciliter le dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, une équipe sera déployée en Arménie afin de planifier une éventuelle mission civile qui sera lancée, en cas d’accord, l’année prochaine. Mais cette capacité de surveillance de l’UE en Arménie prendra fin le 19 de ce mois », a déclaré M. Borrell.

Démissions des membres du gouvernement de la RA/ Le 12 décembre sur recommandation du Premier ministre Nikol Pachinian et par les décrets signés par le Président Vahagn Khatchatourian, le ministre le Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports de l’Arménie Vahram Dumanyan, ainsi que le Vice-Premier ministre arménien Hambardzum Matevosyan ont été démis de leurs fonctions.

Le 13 décembre Zhanna Andreasyan qui occupait le poste de Vice-ministre de l’ESCS, a été nommée par le Président Vahagn Khatchatourian au poste de ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports sur recommandation du Premier ministre Nikol Pachinian.

Entretien téléphonique entre les dirigeants de l’Arménie et la Russie/ Le 12 décembre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est entretenu avec le Président russe Vladimir Poutine ; Selon le communiqué Bureau du Premier ministre arménien les interlocuteurs ont discuté du règlement de la situation dans le corridor de Latchine et le Premier ministre Pachinian a souligné l’importance d’assurer une communication continue entre l’Arménie et le Haut-Karabagh et la mise en œuvre de mesures cohérentes dans ce sens par la mission de maintien de la paix russe.

Manifestations à Erevan/ Un groupe de jeunes a organisé des manifestations à Erevan en se rendant au bureau de l’ONU, ainsi qu’aux différents ambassades en présentant leurs lettres-déclarations.

4e Forum mondial « Contre le crime de génocide »/ Du 12 au 13 décembre s’est tenu à Erevan le 4e Forum mondial « Contre le crime de génocide ». Dans son discours à la cérémonie d’ouverture du 12 décembre le Premier ministre Pachinian a déclaré notamment : « (…) Malheureusement, ces actions [génocidaires] ne sont pas des actions isolées. Et aujourd’hui, nous voyons des actions cohérentes qui rendent de plus en plus objectives les craintes que l’Azerbaïdjan organise et prépare réellement un génocide dans le Haut-Karabakh. Et à cet égard, je dois souligner les provocations qui ont lieu, en particulier, dans le corridor de Latchine. Certains essaient d’établir des parallèles entre le corridor de Latchine et d’autres communications existantes dans la région ou des communications qui pourraient être restaurées ou construites, mais je dois souligner que le corridor de Latchine est un corridor de prévention du génocide, parce que fermer ce corridor, arrêter l’exploitation de ce corridor, signifie, en fait, condamner les Arméniens du Haut-Karabagh à un génocide dans trois scénarios différents (…) ».

