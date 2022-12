Le Karabagh s’installe dans les pénuries de produits élémentaires

Le gaz et autres hydrocarbures se trouvaient en quantité très limitée dans le Haut-Karabagh où les habitants avaient commencé à préparer des réserves de denrées alimentaires de bases et autres produits indispensables jeudi 15 décembre, au 4e jour du blocus exercé par l’Azerbaïdjan sur le territoire arménien. Le Karabagh est largement tributaire de l’extérieur, principalement de l’Arménie, pour ses produits : il importe des denrées alimentaires telles que les huiles de cuisine, le riz et les produits laitiers, et presque tous les médicaments. Ces importations ont été brutalement interrompues lundi 12 décembre, lorsque d’imposants groupes d’Azerbaïjanais ont bloqué l’unique route reliant le Karabagh à l’Arménie. La crise a été aggravée par la rupture, mardi de la fourniture de gaz par l’Armenie au Karabagh, acheminé par un gazoduc qui traverse les territoires sous contrôle azéri depuis la défaite arménienne dans la guerre du Karabagh de l’automne 2020. Certains commerçants à Stepanakert ont indiqué que les principales enseignes étaient prises d’assaut de craintes de pénuries prolongées. “Le gens se précipitent sur des produits comme l’huile, le sucre, la farine ” témoigne Irina Manasian, citée par le Service arménien de RFE/RL, en ajoutant « c’est comme cela depuis hier ”. Les employés de commerces locaux font état des mêmes problèmes, en précisant que les habitants de Stepanakert achètent de grandes quantités ode médicaments pour la fièvre, l’hyper tension ou encore des antidouleurs. “Tout part", témoigne l’un d’eux, ajoutant, “la demande est très, très forte ”. En revanche, acheter de l’essence, que ce soit à Stepanakert ou dans les régions, relevait du pari impossible. En vertu de l’état d’urgence et de « salut public » décrété par le gouvernement du Karabagh mercredi, les combustibles sont sévèrement rationnés, et les stations essence locales ne peuvent fournir de l’essence ou du gaz liquéfié qu’aux seuls véhicules utilitaires, ambulances, bus publics et autres véhicules autorisés par les autorités. Les autorités ont aussi fermé les écoles, collèges et crèches qui utilisent le gaz naturel pour le chauffage, tandis que la principale maternité du Karabagh, pour les mêmes raisons, à dû s’en remettre à l’électricité, plus coûteuse et moins performante. “Il fait très froids dans l’hôpital actuellement”, a indiqué Pavlina Gabrielian, une jeune femme qui avait accouché dans cette maternité en début de semaine. D’autres hôpitaux du Karabagh ont dû se résoudre à annuler les opérations chirurgicales non-urgentes pour économiser l’énergie et les médicaments. Ils étaient toujours dans l’impossibilité, jeudi, de transférer à Erevan leurs patients gravement malades pour y suivre des traitements plus appropriés. Le premier ministre du Karabagh, Ruben Vardanyan, a tenu une autre réunion d’urgence avec les responsables locaux dans la matinée de jeudi, à l’issue duquel un communiqué a fait état de discussions relatives, notamment, aux “mesures qui contribueront à réduire le déficit en électricité ”. Les responsables ont également informé Vardanyan sur l’état des réserves du Karabagh pour ce qui concerne les denrées alimentaires, les médicaments, et autres produits essentiels, indique le communiqué, qui précise que « les réserves de farine sont suffisantes dans la République ”. Toutes les boulangeries du Karabagh fonctionnant au gaz ont cessé leurs activités. Selon le communiqué, les autorités du Karabagh ont discuté de la possibilité de les remettre en activité avec des “combustibles alternatifs ”.