Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas appelle Bakou à débloquer le couloir de Latchine

Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a appelé Bakou à garantir la liberté de circulation dans le corridor de Latchine reliant l’Artsakh et l’Arménie. Information placée sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

« Nous appelons l’Azerbaïdjan à garantir la liberté de mouvement et la sécurité, et nous appelons également l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre les négociations de paix dès que possible » indique la note. Source Armenpress