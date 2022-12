Le député Tim Loughton soulève la question du blocus de l’Artsakh à la Chambre des communes

Dans le sud-est de l’Europe, l’Azerbaïdjan commet à nouveau une violation des droits de l’homme contre le peuple arménien, a déclaré le député Tim Loughton lors d’une séance de questions-réponses avec James Cleverly, ministre des Affaires étrangères au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

« Il a coupé le corridor de Lachin, coupant la population arménienne du Haut-Karabakh de l’Arménie, en plus de la détention continue des prisonniers de guerre, de leur torture et du lancement d’obus sur le territoire souverain arménien », a déclaré le législateur.

Il a demandé au ministre des (...)