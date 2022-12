La Russie doit freiner l’Azerbaïdjan

Les actions de protestation initiées par le défenseur des droits de l’homme d’Artsakh Gegham Stepanyan se poursuivent à Erevan, au cours desquelles les participants demandent à la communauté internationale de prendre des mesures actives pour répondre à la politique génocidaire de l’Azerbaïdjan envers l’Artsakh.

Les participants à la manifestation ont appelé devant l’ambassade de Russie à freiner l’Azerbaïdjan par des actions claires, qui est obligé de respecter les dispositions de la déclaration trilatérale. Les participants demandent à la Fédération de Russie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes vivant en Artsakh.

Rapports ARMENPRESS, Gegham Stepanyan a souligné que le rôle de la Russie dans cette question est plus qu’important, car ce pays a un rôle important dans ce conflit. La Fédération de Russie est garante de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, est le seul représentant de la communauté internationale en Artsakh, ainsi que l’un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Je suis sûr que la Russie peut prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le lien entre l’Arménie et l’Artsakh. Les actions des Azerbaïdjanais visent également à discréditer les Casques bleus russes. L’Azerbaïdjan ne devrait pas avoir le sentiment d’impunité », a déclaré le défenseur des droits de l’homme de l’Artsakh Gegham Stepanyan. pendant la manifestation.

Il a souligné que le but des actions de l’Azerbaïdjan est de préparer le terrain pour le retrait des forces russes de maintien de la paix d’Artsakh après 2025, privant le peuple d’Artsakh de garanties de sécurité.

"Nous pensons que la Fédération de Russie devrait freiner l’Azerbaïdjan avec ses actions, qui est obligé de mettre en œuvre les dispositions de la déclaration trilatérale. Je suis sûr que la Fédération de Russie peut le faire. Je suis sûr que la Fédération de Russie veut le faire, et En tant que défenseur des droits de l’homme du peuple d’Artsakh, qui a également de nombreux contacts avec des représentants des troupes russes de maintien de la paix, je sais que les troupes sont composées de personnes vraiment fidèles à leur mission.

Je veux lancer à nouveau un appel à ces personnes, leur demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les plus brefs délais, en ce moment même, le lien ininterrompu entre la mère Arménie et l’Artsakh soit rétabli, et que les deux parties du peuple arménien soient pouvoir se rejoindre", a déclaré le défenseur des droits de l’homme d’Artsakh.

Le 15 décembre, à l’initiative du Défenseur des droits de l’Homme d’Artsakh, des manifestations ont eu lieu près des ambassades des États-Unis, de Chine, de l’UE et de France en Arménie.