Déclaration de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh

Stepanakert, le 13 décembre 2022. En violation des normes du droit international et des dispositions relatives à l’arrêt de toutes les opérations militaires au Haut-Karabagh de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, le 12 décembre un groupe de soi-disant écologistes et journalistes azerbaidjanais a une fois de plus bloqué la route Stepanakert-Goris qui reste fermée jusqu’à présent.

Cet acte de provocation directement organisé par les autorités azerbaidjanaises a pour objectif la désarménisation de l’Artsakh et son intégration de force à l’Azerbaïdjan. Après le 9 novembre 2020 l’Azerbaïdjan, au mépris de la déclaration tripartite qu’il a lui-même signée, a envahi de nombreux territoires de la République d’Artsakh, soumis à des tirs les localités arméniennes, tué et terrorisé la population civile, faisant ainsi obstacle par tous moyens, à une vie normale. Les propos et les agissements de ceux qui se désignent comme écologistes sont dépourvus de tout fondement documenté, car jamais au cours des 30 dernières années, aucune menace d’ordre écologique venant de la République d’Artsakh, Etat responsable et respectueux des normes internationales en vigueur en la matière, n’a été enregistré à l’encontre des territoires azerbaïdjanais avoisinants ni des populations y vivant.

L’Assemblée nationale de la République d’Artsakh constate que ce mode opératoire des autorités politiques et militaires azerbaïdjanaises est une violation fragrante des accords obtenus, des obligations internationales et des principes et normes du droit international et menace l’Artsakh d’une crise humanitaire et son peuple d’un nettoyage ethnique.

Les autorités de la République d’Arménie se doivent de prendre des mesures concrètes et efficaces pour le rétablissement d’un lien terrestre continu entre la République d’Artsakh et la République d’Arménie ainsi que pour la défense des droits fondamentaux des citoyens de la République d’Artsakh.

Nous attendons de la Fédération de Russie en tant que partie de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 et garant de la paix et de la stabilité dans la région, qu’elle mette en place des mesures immédiates pour brider les velléités expansionnistes de l’Azerbaïdjan qui mettent en cause le droit des Arméniens d’Artsakh à la vie dans leur propre pays ainsi que la crédibilité de la mission russe de maintien de la paix.

Nous appelons les structures internationales et aux Etats membres de l’ONU à condamner la politique génocidaire de l’Azerbaïdjan et à réunir, à titre préventif, le Conseil de sécurité de l’ONU pour prendre des mesures conservatoires concrètes.

Nous demandons à nos concitoyens de l’Arménie et de la Diaspora d’user de tous les moyens et de toutes les tribunes internationales pour parler haut et fort de la catastrophe humanitaire menaçant l’Artsakh, de continuer à défendre les droits des Arméniens d’Artsakh et d’être prêts à agir par tous moyens.

Chers compatriotes, notre combat se poursuit. Notre volonté de vivre dans notre pays est inébranlable.