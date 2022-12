Des forces russes supplémentaires et des manifestants venant de Bakou arrivant par des bus sont sur le site qui bloque la route du couloir de Latchine

L’Azerbaïdjan par un faux rassemblement d’écologistes, continue de paralyser la seule route reliant l’Artsakh à l’Arménie.

Les médias azéris rapportent que « l’action de protestation des militants écologistes azéris et des représentants d’organisations non gouvernementales » se poursuit sur la route Chouchi-Stepanakert.

Des forces supplémentaires de forces russes de paix sont arrivées sur le site de la manifestation près de Chouchi.

Dans le même temps, il est à noter que le nombre de manifestants azéris augmente également, des « militants » sont arrivés de Bakou sur le site d’action transportés par des bus.

Il existe également un grand nombre de membres des médias azéris sur place. Ces derniers écrivent dans les médias que la peur et l’anxiété de la population arménienne du Karabakh ont augmenté avec l’arrivée des militants.

A noter que les manifestants locaux, qui ont bloqué la route de Stepanakert, ne scandent pas d’appels écologistes, mais déclarent que « le Karabakh, c’est l’Azerbaïdjan ». De plus, des chansons de provocation azéries sont diffusées sur des haut-parleurs le soir.

Depuis hier, les militants exigent que le commandant des forces russes de maintien de la paix, le général de division Andrey Volkov, arrive dans la région. Selon les participants à l’action, probablement, A. Volkov visitera le lieu de l’action aujourd’hui et les rencontrera.

Il convient de noter que les représentants des organisations non gouvernementales azéries organisent une manifestation près de la position des forces russes de paix, qui ne permettent pas aux citoyens se faisant passer pour des écologistes azéris d’entrer dans la zone, soi-disant pour surveiller la situation des opérations minières. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan