Caucasus Heritage Watch a enregistré en Artsakh occupée 5 sites arméniens détruits et 7 sites endommagés par l’Azerbaïdjan, tandis que 17 autres sont à risque

Dans trois parties du Haut-Karabakh (Artsakh), les dommages causés au patrimoine historique et culturel arménien sont les plus visibles. La première partie se situe dans la ville de Chouchi et ses environs. La deuxième partie se trouve dans la partie sud du Haut-Karabakh, où de nouvelles routes sont en cours de construction. Ces derniers mois, le patrimoine historique et culturel arménien de la région de Latchine est gravement menacé. Lors du 4e Forum mondial « Contre le crime de génocide », Lori Khachaduryan, professeur associé de la Faculté des études sur le Moyen-Orient de l’Université Cornell, co-responsable de Caucasus Heritage Watch, l’a dit.

« CHW a enregistré 5 sites détruits confirmés, 7 sites endommagés confirmés et 17 sites menacés depuis le début de la 2e guerre du Haut-Karabakh. Après avoir documenté nos conclusions, nous envoyons nos rapports aux commissions nationales de l’UNESCO d’Azerbaïdjan et d’Arménie et aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Nous envoyons les rapports au Département d’État américain et aux avocats impliqués dans l’affaire Arménie c. Azerbaïdjan à la Cour internationale de Justice. Nous espérons qu’en diffusant largement nos découvertes, nous serons en mesure d’empêcher de nouvelles destructions" a déclaré Lori Khachaduryan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan