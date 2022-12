Le jardin noir des résistances, de Taline Kortian et Billes Bader

Le jardin noir des résistances de Taline Kortian et Gilles Bader n’est pas un livre de plus sur le Haut-Karabakh. Avec sa présentation synthétique de la situation, ses témoignages-chocs inédits, ses photos éloquentes, cet ouvrage ne fait pas qu’informer. Il remue les consciences sur le drame qui est en train de se nouer dans cette région coupée du monde où se joue le sort de ce qu’il reste de la nation arménienne.

Ce récit est le résultat de plus de deux ans de reportages, entre Paris, Marseille, Erevan et Stépanakert. Les deux auteurs expliquent qu’il ont tenté de comprendre et de mettre forme tout ce qu’ils ont vu, vécu, et entendu pendant et entendu avant, pendant et après la guerre des Quarante-Quatre Jours dans le Haut-Karabagh, avant, pendant et après la Guerre des Deux Jours en Arménie.

Résultat : 164 pages particulièrement fortes sur la résistance de l’Artsakh face au projet génocidaire du panturquisme.

A se procurer toute urgence sur :

https://www.lepictoriumagency.com/boutique-2/

ou chez

“Le quartier Rouge”,

62 rue de Bagnolet

75020