L’UE ne prolongera pas la mission de surveillance de la frontière arménienne

La mission de surveillance de l’Union européenne le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’achèvera le 19 décembre, a déclaré Josep Borrell, représentant de l’UE pour les affaires étrangères, lors d’un point de presse lundi.

La semaine dernière, la France a exhorté l’UE à prolonger la mission. Cette suggestion a été accueillie favorablement par Erevan.

M. Borrell a déclaré que la décision de ne pas prolonger la mission de 40 personnes a été prise après que le Conseil des affaires étrangères de l’UE a examiné ses activités lundi.

« Nous avons convenu de retirer la mission et de déployer une équipe chargée d’explorer les possibilités d’engagement futur de l’UE », a déclaré M. Borrell.

La mission de surveillance a commencé ses activités le 20 octobre pour une période de deux mois. Le déploiement du groupe faisait suite à un accord conclu entre le Premier ministre Nikol Pashinyan, les présidents de l’Azerbaïdjan et de la France, Ilham Aliyev et Emmanuel Macron, et le chef de l’UE Charles Michel, qui se sont rencontrés à Pargue le 6 octobre.

Le mandat de la mission a été de surveiller la situation dans les régions frontalières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan afin de soutenir le renforcement de la confiance entre les deux pays et de permettre à l’UE de mieux soutenir le travail des commissions frontalières.