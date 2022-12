Washington met constamment l’accent sur la nécessité de désamorcer les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a déclaré le porte-parole du Département d’Etat.

Washington a toujours mis l’accent sur la nécessité de désamorcer les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de mettre les deux pays sur la voie d’un règlement durable et global, a déclaré Ned Price, porte-parole du département d’État américain, lors d’un point de presse.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis suivaient la situation actuelle autour du corridor de Lachin, le porte-parole du département d’État a répondu : « Nous nous sommes toujours concentrés sur ce défi, sur la nécessité de désescalader les tensions, sur la nécessité de mettre ces deux pays sur la voie d’un règlement durable et global. Nous avons, bien sûr, réuni les deux pays au niveau des ministres des affaires étrangères ici à Washington. Nous l’avons fait à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Et Phil Reeker, notre conseiller principal, s’est engagé activement auprès des responsables des deux pays pour veiller à ce que nous fassions tout ce que nous pouvons et, surtout, à ce que ces deux pays fassent tout ce qu’ils peuvent pour veiller à la désescalade de ces tensions ».

Avec ARMENPRESS.