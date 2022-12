Le Washington Post révèle que l’Azerbaïdjan a recruté deux généraux américains à la retraite, par Harut Sassounian

Le Washington Post a publié la semaine dernière un long article d’investigation intitulé : « L’armée de l’air craignait que les emplois de consultants à l’étranger des généraux ne fassent scandale » par les journalistes Craig Whitlock et Nate Jones. L’article révélait l’offre de l’Azerbaïdjan d’engager deux généraux retraités de l’armée de l’air américaine. Le Post s’est lancé dans de longues batailles juridiques avec l’US Air Force pour révéler les détails cachés de cette transaction scandaleuse.

Entre 2016 et 2021, le Post a soumis au gouvernement américain quatre demandes au titre de la loi sur la liberté d’information pour obtenir les documents relatifs à cette affaire. Cependant, l’Air Force n’a pas répondu ou a affirmé qu’elle ne pouvait trouver aucun document. Finalement, le Post a dû intenter une action en justice, à la suite de laquelle le juge a ordonné à l’armée de l’air de divulguer 400 pages de documents internes révélant les détails des tentatives de ces deux généraux « de tirer profit » de leurs contacts militaires antérieurs avec l’Azerbaïdjan et « les luttes du Pentagone pour contrôler un tel comportement », selon le Post.

Le Washington Post a écrit que « au plus fort de la guerre en Afghanistan, les chefs militaires américains ont afflué en Azerbaïdjan pour embrasser son président, Ilham Aliyev », qui a été comparé par l’ambassade des États-Unis à Bakou au « chef de la mafia dans le ’Parrain’ ». Le journal ajoute : « La corruption a prospéré sous les Aliyev, la CIA la décrivant comme ’omniprésente’ et le Département d’État la qualifiant de ’systémique’. » Néanmoins, le Pentagone a persuadé Aliyev d’ouvrir son espace aérien aux fournitures militaires des États-Unis et de l’OTAN pour qu’elles aillent en Afghanistan. « En échange, les responsables américains ont promis un partenariat diplomatique plus étroit avec Aliyev et ont orienté 369 millions de dollars de contrats de défense vers Silk Way Airlines, un transporteur de fret azerbaïdjanais qui, selon les enquêteurs américains, était contrôlé par le gouvernement. »

« Deux généraux de l’armée de l’air américaine - Duncan McNabb et William Fraser III - qui ont supervisé les itinéraires d’approvisionnement de 2008 à 2014, après leur retraite, ont essayé de tirer profit de leurs connexions en Azerbaïdjan », écrit le Washington Post. Le United States Transportation Command (Transcom) « avait attribué 2 230 missions de transport aérien de fret à Silk Way pendant le mandat de McNabb, plus 1 117 missions lorsque Fraser était aux commandes, pour un coût total de 369 millions de dollars. » Lorsqu’ils se sont retirés du service actif, les généraux quatre étoiles ont négocié de précieux contrats de conseil avec Silk Way Airlines.

McNabb a déclaré au Washington Post : « Il a un jour invité un dirigeant de Silk Way à dîner chez lui, sur la base aérienne de Scott, dans l’Illinois. » Après avoir pris sa retraite de l’armée de l’air en décembre 2011, « il a dit que des responsables de Silk Way Airlines l’ont contacté au sujet d’une éventuelle entreprise commerciale. »

L’armée américaine approuve couramment de tels emplois après la retraite, cependant, elle a refusé l’autorisation au général McNabb, car elle avait de sérieuses inquiétudes quant au fait qu’il serait « un embarras potentiel et un risque pour la sécurité nationale... craignant que les emplois de consultant déclenchent un scandale », selon des documents internes de l’Air Force. Le général McNabb s’est donné beaucoup de mal pour lutter contre le rejet de son emploi par l’Air Force. Selon un mémo de 2015, le général Fraser a averti l’armée américaine que « si le gouvernement américain l’empêchait de travailler pour Silk Way, il ferait face à un »blow-back« de l’Azerbaïdjan, et que le gouvernement d’Aliyev pourrait même bloquer les voies d’approvisionnement des États-Unis et de l’OTAN vers l’Afghanistan en guise de représailles. »

Philip Deaver, un avocat civil de l’armée de l’air, a écrit dans son objection que puisque les États-Unis avaient donné 369 millions de dollars à Silk Way Airlines, et que les deux généraux avaient géré les routes d’approvisionnement via l’Azerbaïdjan, il pourrait sembler que McNabb et Fraser savaient « qu’un avantage de leur fonction est un contrat de conseil lucratif de Silk Way à la retraite ». McNabb a déclaré s’être rendu cinq ou six fois en Azerbaïdjan.

Le général McNabb a déclaré au Washington Post qu’il avait « une fois invité un cadre de Silk Way à dîner chez lui, sur la base aérienne de Scott, dans l’Illinois ». Après avoir pris sa retraite de l’armée de l’air en décembre 2011, a-t-il dit, « des responsables de Silk Way Airlines l’ont contacté au sujet d’une éventuelle entreprise commerciale. Silk Way voulait moderniser son centre de contrôle opérationnel à l’aéroport international Heydar Aliyev de Bakou. L’entreprise a invité McNabb à retourner en Azerbaïdjan en juin 2013 pour une visite et lui a proposé de l’engager comme conseiller. » Le même mois, « il a créé une société de conseil, Ares Mobility Solutions, en s’associant avec un colonel de l’armée de l’air à la retraite et un capitaine de la réserve de la marine qui avaient travaillé dans l’industrie aérienne. Ares a signé un contrat avec Silk Way qui prévoyait le versement d’un acompte mensuel de 10 000 dollars, plus les frais, montrent les documents. Dans le cadre de ce contrat, McNabb devait se rendre à Bakou tous les trois à cinq mois pour travailler quelques jours à la fois. »

Après avoir pris ses fonctions dans l’armée de l’air chez Transcom en 2011, le général Fraser s’est rendu à Bakou et a rencontré le président Aliyev. « Au cours des trois années suivantes, Fraser a rencontré Aliyev deux fois en Azerbaïdjan et une fois à New York, selon le gouvernement de l’Azerbaïdjan. »

En avril 2014, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan aux États-Unis, Elin Suleymanov, s’est rendu à la base aérienne de Scott, dans l’Illinois, pour visiter le siège de Transcom. Il a dit à Fraser, qui approchait de la retraite, qu’« il existe de nombreuses possibilités de coopération militaire et commerciale future » entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan, selon un communiqué de presse de l’armée américaine.

Quelques jours après son départ à la retraite, Fraser a reçu une offre d’emploi du Silk Way Group. Fraser a demandé à l’avance l’autorisation de l’armée de l’air, déclarant qu’il « serait un consultant/conseiller fournissant une expertise en la matière » et qu’il « aiderait à développer de futures opportunités commerciales » pour un salaire de 5 000 dollars par jour. L’armée de l’air a toutefois rejeté sa demande. Fraser a soumis une deuxième demande qui a également été rejetée. « Fraser n’a pas mentionné dans sa demande que son fils, William Fraser IV, travaillait également dans le secteur de l’aviation en Azerbaïdjan », écrit le Washington Post. Son fils, « un ancien sergent de la marine américaine, avait pris un emploi deux ans plus tôt en tant qu’assistant du président d’Azerbaijan Airlines, le transporteur public, en tant que spécialiste des relations publiques et de la communication stratégique. »

La loi fédérale américaine exige que les militaires, qui ont servi au moins 20 ans, obtiennent une autorisation avant d’accepter quoi que ce soit de valeur d’un gouvernement étranger ou de sociétés contrôlées par des gouvernements étrangers. Lorsque l’armée de l’air a découvert que M. McNabb n’avait pas demandé d’autorisation avant son travail en Azerbaïdjan, sa demande ultérieure a été rejetée. On lui a dit qu’il avait violé la loi américaine. « Il n’y a pas de sanction pénale pour avoir enfreint la loi, mais l’armée peut retenir la pension de ceux qui le font. McNabb a confirmé que le ministère de la Défense a retenu sa pension, mais a refusé de dire de combien il s’agissait », écrit le Post.

Harut Sassounian

Editeur, The California Courier

www.TheCaliforniaCourier.com