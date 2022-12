Le point sur le blocage de la route Arménie-Karabakh

Lundi, pour la deuxième fois en neuf jours, un groupe d’Azerbaïdjanais a bloqué l’unique route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie.

Ils ont dressé des tentes sur un tronçon de route près de la ville de Shushi (Shusha), contrôlée par les Azerbaïdjanais, pour demander une rencontre avec le major-général Andrei Volkov, commandant des forces russes de maintien de la paix stationnées au Karabakh.

Les médias du gouvernement azerbaïdjanais ont déclaré qu’il s’agissait de militants écologistes qui demandaient que des représentants du gouvernement de Bakou soient autorisés à inspecter deux mines d’or du Karabakh.

Samedi, des employés d’une société minière du Karabakh et des habitants de villages voisins du Karabakh ont empêché les fonctionnaires azerbaïdjanais de le faire. Le ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères a répondu en envoyant une note de protestation à Moscou. Il a déclaré que les soldats de la paix russes s’étaient engagés à assurer l’inspection au cours des négociations menées avec la partie azerbaïdjanaise.

Ces négociations ont eu lieu après que des fonctionnaires des ministères azerbaïdjanais de l’environnement et de l’économie ont bloqué le même tronçon de route le 3 décembre, affirmant vouloir enquêter sur l’activité minière « illégale » au Karabakh et ses « conséquences écologiques ».

Les dirigeants du Karabakh insistent sur le fait qu’ils ont correctement surveillé le travail de la société locale d’extraction d’or. Ils affirment que Bakou tente simplement de perturber la communication terrestre du Karabakh avec l’Arménie et de provoquer ainsi l’émigration massive de la population arménienne du territoire.

Un organe gouvernemental du Karabakh a condamné lundi le dernier blocage de la route. Il a déclaré que les autorités de Stepanakert « prennent toutes les mesures possibles pour résoudre la situation tout en restant en contact avec le commandement russe de maintien de la paix. »

« Nous sommes convaincus qu’en tant que garant de la sécurité de notre peuple et de l’autoroute, le contingent de maintien de la paix russe utilisera tous les instruments pour contrecarrer de telles provocations et violations des accords visant les droits et intérêts vitaux de notre peuple », a déclaré Arayik Harutiunian, le président du Karabagh, dans un communiqué.

Harutiunian a exhorté les Arméniens du Karabakh à « maintenir le calme » face à ce qu’il a appelé leur « nettoyage ethnique » tenté par Bakou.

Le gouvernement arménien a dénoncé les actions de l’Azerbaïdjan par l’intermédiaire d’Edmon Marukian, ambassadeur itinérant. M. Marukian a qualifié ces actions de « violation flagrante » du cessez-le-feu négocié par la Russie, qui a mis fin à la guerre arméno-azerbaïdjanaise de 2020.

« J’espère que cela ne conduira pas à une crise humanitaire et que le bon sens prévaudra », a-t-il écrit sur Twitter. « Le corridor de Lachin doit fonctionner comme d’habitude ».

D’autres responsables arméniens plus haut placés ont déclaré la semaine dernière que Bakou avait l’intention de fermer le corridor.

Dans ce qui pourrait être un développement connexe, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev peu après la fermeture de la route.

Le Kremlin a déclaré qu’ils ont discuté de « certains aspects pratiques » de la mise en œuvre des accords arméno-azerbaïdjanais négociés par Poutine, notamment « des plans de restauration des liens économiques et logistiques dans le Caucase du Sud ». Il n’a donné aucun autre détail sur cet appel téléphonique.

Vendredi, M. Poutine a rencontré le Premier ministre Nikol Pashinian en marge d’un sommet de l’Union économique eurasienne au Kirghizstan. M. Pashinian lui a fait part de « très grandes préoccupations dans le Haut-Karabakh » concernant l’avenir du corridor de Lachin.