Le FMI ouvre une facilité financière pour l’Arménie jusqu’à 171 millions USD

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi une facilité financière de 171 millions de dollars offerte à l’Arménie en cas de difficultés financières à venir, selon un communiqué. Sur ce total, 24 millions sont d’ores et déjà accessibles si Erevan en faisait la demande, et le reste le sera rendu progressivement. « Si les projections prédisent une croissance (arménienne) robuste, l’inflation et le déficit des comptes courants ont également augmenté, et les perspectives sont soumises à d’importantes incertitudes en raison des conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine, du (...)