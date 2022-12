La seule route entre l’Artsakh et l’Arménie bloquée : L’agent spécial azéri a une affiche environnementale dans une main et le geste « Loups gris » de l’autre

Artak Beglaryan, conseiller du ministre d’État de l’Artsakh, a publié une photo du couloir de Latchine sur sa page Facebook et a écrit :

« Cette photo représente fidèlement les véritables motivations des »écologistes" au service du régime Aliev en soumettant les 120 000 habitants de l’Artsakh au blocus.

Cet agent spécial azéri, qui a barré l’unique route entre l’Artsakh et l’Arménie, tient d’une main une banderole écologiste et de l’autre le geste des « Loups gris ».

L’Azerbaïdjan veut soumettre le peuple de l’Artsakh à un génocide à la manière des « Loups Gris » et des Jeunes-Turcs.

A noter que la seule route reliant l’Artsakh à l’Arménie et au monde est fermée depuis plus de 9 heures.

Plus tôt, nous avons signalé qu’un groupe d’Azéris en civil a fermé la route Stepanakert-Goris et a de nouveau installé des tentes ce matin, vers 10h30, pour des raisons environnementales. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan