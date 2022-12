Arayik Haroutounian : « un défi sans précédent »

Le président de l’Artsakh, Arayik Haroutounian, s’exprime à propos du corridor de Lachin bloqué par l’Azerbaïdjan.

« La partie azerbaïdjanaise, pour des raisons fausses et farfelue, a fermé pour la deuxième fois la seule autoroute reliant l’Artsakh à l’Arménie et au monde. Tout d’abord, un tel comportement agressif de l’Azerbaïdjan est extrêmement inacceptable pour nous, à travers lequel il terrorise notre population et met en péril nos droits et intérêts vitaux », a-t-il écrit sur sa page FB.

Notant qu’il s’agit d’un défi sans précédent pour l’État et le peuple, Haroutounian a appelé l’ensemble de la société à s’unir et à faire preuve de calme, car l’un des objectifs des autorités azerbaïdjanaises est d’inciter à la division interne et à la paniquer à Artsakh.

« Les autorités et le peuple de l’Artsakh ont des valeurs, des principes et des lignes rouges claires, pour protéger ce que nous faisons et ferons tous les efforts possibles, parfois invisibles », a-t-il ajouté.

Le président de l’Artsakh a exprimé sa confiance dans le fait que les forces de maintien de la paix russes, en tant que garants de la sécurité du peuple de l’Artsakh et de la route, utiliseront tous les outils pour prévenir de telles provocations et violations d’accords visant les droits et les intérêts vitaux de notre peuple.

« D’autres acteurs de la communauté internationale ont également un travail important à faire, car les actions de la partie azerbaïdjanaise violent gravement les normes bien connues du droit international, et l’Azerbaïdjan cherche à nettoyer l’origine ethnique et à »dépatrier« le peuple d’Artsakh. L’Artsakh était et sera arménien grâce à nos efforts conjoints et déterminés malgré tous les défis », a souligné Haroutounian.

À propos de la situation dans le couloir de Lachin

Lundi matin, un groupe d’Azerbaïdjanais en civil « pour des raisons environnementales » a bloqué l’autoroute Stepanakert-Goris reliant l’Arménie à Artsakh. Le commandement des forces de maintien de la paix russes stationnées à l’Artsakh est informé de l’incident, les organismes d’État autorisés de l’Artsakh prennent toutes les mesures possibles pour résoudre la situation.

Une situation similaire a été enregistrée le 3 décembre, lorsqu’un groupe de faux écologistes azerbaïdjanais a bloqué l’autoroute Stepanakert-Goris sur la section Shushi-Karin, interrompant ainsi la communication d’Artsakh avec l’Arménie et les villages du sous-district Berdashensky du district de Shusha. Quelques heures après les négociations avec les représentants du contingent russe de maintien de la paix, la route a été déverrouillée.