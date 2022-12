La seule route reliant l’Artsakh à l’Arménie reste encore fermée ce soir depuis 9 heures déjà

Le ministère de l’Intérieur de la République de l’Artsakh vient de confirmer ce soir à 20 heures que depuis ce matin, la seule route reliant l’Artsakh à l’Arménie, le corridor de Latchine entre Stepanakert et Goris reste toujours fermée depuis 9 heures déjà près de Chouchi.

Une partie des centaines de citoyens voyageant d’Arménie vers l’Artsakh ont temporairement séjourné à Goris. Depuis ce matin, les citoyens quittant l’Artsakh pour l’Arménie se retrouvent dans un état d’incertitude et d’attente.

La liaison entre les villages de Lisagor, Mets Shen, Hin Shen et Yegtsahogh de la région de Chouchi avec la capitale Stepanakert est interrompue. Des informations complémentaires seront fournies sur l’évolution de la situation. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan