La poste d’Arménie honore le 125e anniversaire du maréchal Hovhannes Baghramyan dans la série des Arméniens célèbres

Le 30 novembre 2022, fut mis en circulation un timbre-poste dans la série des « Arméniens célèbres » fut consacré au 125e anniversaire du maréchal Hovhannes Baghramyan.

Le timbre-poste d’une valeur de 500 drams représente l’éminent commandant militaire arménien, figure militaire et maréchal de l’Union soviétique, Hovhannes Baghramyan (1897-1982).

Sur la partie inférieure du timbre-poste sont inscrits « Maréchal de l’Union Soviétique et « Hovhannes Baghramyan, 1897-1982 » en arménien et anglais. Le timbre-poste imprimé en France chez Carter, fut émis en 15 000 exemplaires.

Krikor Amirzayan