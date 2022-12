Revue de la presse arménienne du 7 au 10 décembre 2022

Situation sécuritaire / Le 8 décembre le ministère arménien de la Défense a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises avaient ouvert le feu vers les positions de combat arméniennes de Nerqin Hand.

Le 7 décembre « le ministère de la Défense » du Haut-Karabakh a démenti la déclaration du ministère de la Défense azerbaïdjanais sur l’ouverture du feu.

Déclaration de Nikol Pachinian/ Lors de la réunion du Parlement du 7 décembre, le Premier ministre arménien a commenté l’entretien trilatéral du 6 décembre entre les Premier ministres de l’Arménie, l’Azerbaïdjan et de la Russie en indiquant notamment : « Malheureusement, je ne peux pas dire que nous avons un résultat concret, mais je tiens à réaffirmer que l’Arménie est prête et intéressée par la mise en œuvre de ce programme. Notre proposition est toujours en vigueur et l’Arménie est prête à commencer la restauration du chemin de fer dès que possible. Nous avons présenté notre vision dans le passé. A partir du moment où nous enregistrons une généralité autour de ces visions, nous sommes prêts à commencer les travaux de restauration du chemin de fer ».

La Russie prête à organiser un entretien entre les dirigeants de l’Arménie et l’Azerbaïdjan / Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov a indiqué notamment : « La Russie, bien sûr, sera prête à fournir tout le soutien nécessaire à la tenue de cette rencontre sur son territoire ». Quant au sommet informel des États de la CEI qui pourrait avoir lieu à Saint-Pétersbourg à la fin de l’année, M. Peskov a déclaré que l’idée d’organiser une telle rencontre existait et que lorsque tous les accords seraient réunis la Russie ferait une annonce correspondante.

Déclarations du ministre arménien des Affaires étrangères/ S’agissant de la version finale du traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan a déclaré lors de la session du Parlement : « Les négociations visant à parvenir à la paix ou à des relations normales sont à un stade actif. Un document avec une nouvelle rédaction est en train de circuler. Nous avons maintenant reçu les nouvelles propositions de la partie azerbaïdjanaise, et nous allons présenter nos nouvelles propositions. Malheureusement, les approches des parties sur de nombreuses questions sont encore très éloignées les unes des autres, mais les négociations ont également pour but de trouver des terrains d’entente entre ces positions éloignées et d’obtenir un résultat commun ».

S’agissant de la présence militaire arménienne dans le Haut-Karabakh, le ministre a déclaré notamment : « Nous avons dit à plusieurs reprises que l’Arménie n’avait aucune formation armée sur le territoire du Haut-Karabakh. Vous savez que le Haut-Karabakh a son armée de défense. Et le nom de cette formation, de cette armée laisse entendre que sa mission est l’auto-défense des Arméniens du Haut-Karabakh. Et cette mission est plus que jamais nécessaire aujourd’hui. Les Arméniens du Haut-Karabakh sont la cible de tirs, ils sont soumis à divers types de pressions. Lorsque la menace de nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh sera éliminée, je pense que les Arméniens du Haut-Karabakh seront en mesure de discuter d’autres scénarios possibles ».

Commentaires de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères/ La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré lors d’un point de presse que « l’UE tentait de s’immiscer par tous les moyens dans le processus de normalisation des relations entre Bakou et Erevan afin d’établir sa présence sur le terrain et, à terme, de chasser la Russie de la région ». Concernant la mission d’observation de l’UE, Mme Zakharova a déclaré notamment : « Nous ne ferons pas maintenant de prédictions sur l’évolution des événements. Il existe des opinions différentes, voire radicalement opposées, y compris parmi les pays de Transcaucasie, concernant l’intensification du facteur non régional dans le Caucase du Sud ».

L’Arménie intéressée par une présence internationale/ Lors de la réunion gouvernementale le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan a déclaré que l’Arménie était intéressée par la présence d’une mission d’observation internationale à la frontière arméno-azerbaïdjanaise en indiquant notamment : « Si vous vous souvenez, nous nous sommes adressés à diverses organisations sur cette question : OTSC, OSCE, UE. Au cours de cette période, la mission de l’OSCE est également arrivée, et elle est déjà terminée. Pour le moment, la mission d’observation de l’UE est toujours en cours, le délai n’a pas encore expiré. Elle se terminera les 19 et 20 décembre. Je salue la volonté des différents États membres de l’UE de poursuivre la mission et de maintenir une présence à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ».

Entretien entre les dirigeants de l’Arménie et de la Russie dans le cadre la session régulière du Conseil économique eurasiatique à Bichkek/ Le 9 décembre le Premier ministre Nikol Pashinian a participé à la session régulière du Conseil économique eurasiatique suprême à Bichkek, Kirghizistan. Suite à la séance du Conseil économique eurasiatique, le Premier ministre Pachinian s’est entretenu avec le Président de la Russie Vladimir Poutine. Dans son discours M. Vladimir a indiqué notamment : « Je voudrais encore une fois attirer votre attention sur le fait que la Russie reste le premier partenaire commercial et économique de l’Arménie - plus de 30% du chiffre d’affaires commercial est réalisé avec la Russie, l’un des principaux, probablement même le principal investisseur - environ 40% des investissements. Au cours des dix premiers mois de cette année, la croissance du chiffre d’affaires commercial a été de 67 %. C’est un indicateur sérieux, très bon et positif ». Nikol Pachinian quant à lui a déclaré « (…) Malheureusement, dans notre région, la situation reste tendue, et je tiens à souligner que la question principale dans notre région reste, bien sûr, le processus de paix du Haut-Karabagh. Malheureusement, nous avons également été confrontés récemment à une augmentation des tensions dans le Haut-Karabagh, dans la zone de responsabilité des forces de maintien de la paix russes. Je suis sûr que vous savez que le corridor de Lachin a récemment été fermé, ce qui suscite une très grande inquiétude dans le Haut-Karabagh (…).

Visite en Arménie du Représentant spécial de l’UE pour le Sud-Caucase et la crise en Géorgie/ Le 8 décembre Toivo Klaar, Représentant spécial de l’UE pour le Sud-Caucase et la crise en Géorgie s’est rendu en Arménie. Dans le cadre de cette visite de travail, M. Klaar s’est entretenu avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan.

Lors du Forum mondial TRT en Turquie Toivo Klaar a déclaré : « Il y a un réel désir de paix et une opportunité de paix. Mais après 30 ans de conflit, il en faut beaucoup pour instaurer la confiance ».

Entretiens entre le secrétaire du Conseil de sécurité du Haut-Karabakh et des représentants azéris sous la médiation de du contingent de maintien de la paix russes/ Le « Bureau du Conseil de sécurité » du Haut-Karabakh a indiqué le 8 décembre que les représentants autorisés du Haut-Karabakh ont participé aux réunions avec les représentants de l’Azerbaïdjan dans le cadre de la médiation et de la participation du contingent de maintien de la paix russe déployé dans le Haut-Karabakh. Selon le communiqué le représentant du Haut-Karabakh a exprimé ses préoccupations au sujet des problèmes écologiques dus aux actions de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et d’autres défis de sécurité.

La visite du « Président » du Haut-Karabakh Arayik Harutyunian en France/ Le « Président » du Haut-Karabakh Arayik Harutyunian qui était en France pour une visite de travail, a accordé une conférence de presse à la vingtaine d’agences de presse françaises. Dans son discours M. Harutyunian a indiqué notamment : « Nous réalisons que l’Europe a des intérêts pétroliers et gaziers avec l’Azerbaïdjan, mais notre demande est de respecter les droits de notre peuple à l’autodétermination et à l’existence et d’empêcher la mise en œuvre de la politique génocidaire et expansionniste de l’Azerbaïdjan avec les instruments existants. À cet égard, il convient également de mentionner les attaques au cours des deux dernières années non seulement contre l’Artsakh, mais aussi contre la République d’Arménie, ainsi que les occupations des territoires souverains de la République d’Arménie ».

Le 7 décembre le « Président » Harutyunyan s’est entretenu avec la maire de la ville de Paris Anne Hidalgo.

Visite du ministre de la Défense de l’Arménie en Russie/ Le 8 décembre le ministre arménien de la Défense Suren Papikyan s’est rendu en Russie pour une visite de travail. Dans le cadre de sa visite M. Papikyan a participé à la réunion conjointe des ministres de la défense des pays de l’OCS et de la CEI.

Rencontre trilatérale entre les procureurs généraux de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan/ Une rencontre trilatérale entre la Procureure générale d’Arménie Anna Vardapetyan, le Procureur général de Russie Igor Krasnov et le Procureur général d’Azerbaïdjan Kyaram Aliyev a eu lieu à Moscou le 8 décembre à l’initiative du Procureur général de Russie.

Déclarations du Secrétaire du Conseil de sécurité de la RA/ Le Secrétaire du Conseil de sécurité de la RA Armen Grigorian a déclaré que « pour l’Arménie les processus de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie et entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient séparés les uns des autres, et n’avaient jamais été vus comme liés ».

S’agissant du traité de paix avec l’Azerbaïdjan, M. Grigorian a notamment indiqué : « L’Arménie, et ses dirigeants ont fait le maximum pourparvenir à un traité de paix. Maintenant, à l’approche de la fin de l’année, il est difficile de dire si cela se produira ou non, mais nous continuerons à travailler, et tout cela dépend des résultats de ces travaux (…) Nous continuons à travailler sur le texte, et notre version amendée sera bientôt transférée en Azerbaïdjan. ».

Vols de fret entre l’Arménie et la Turquie/ Le journal turc Hurriyet rapporte que la deuxième phase de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie a commencé et que les responsables des deux pays discutent du début des vols de fret avant le Nouvel An et de l’ouverture du poste frontière d’Alican.

Fin de la mission de l’Ambassadrice des États-Unis en Arménie/ L’Ambassadrice des États-Unis en Arménie, Lynne Tracy qui achève sa mission diplomatique a eu un entretien d’adieu avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Journée de commémoration du tremblement de terre de Spitak/ Le 7 décembre a marqué le 34e anniversaire du tremblement de terre de la ville de Spitak. A cette occasion le Président arménien Vahagn Khatchatourian a publié un message en indiquant notamment : « (…) Aujourd’hui, tous les efforts de l’État et de la société devraient viser à éliminer et à neutraliser les conséquences matérielles et morales du tremblement de terre, car la meilleure façon de rendre hommage à la mémoire des victimes est d’avoir des villes et des villages restaurés, en développement et florissants, des institutions éducatives, des jardins florissants et des rues illuminées à Gyumri, Spitak, Vanadzor et dans de nombreuses autres communautés ».

