Nikol Pachinian a discuté avec Vladimir Poutine de la situation du blocage du corridor de Lachine

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, vient d’avoir une conversation téléphonique avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Information du Département de l’information et des relations publiques du bureau du Premier ministre d’Arménie.

Les interlocuteurs ont discuté des questions liées à la résolution de la situation dans le corridor de Lachine. Le Premier ministre arménien a souligné l’importance d’assurer une communication ininterrompue entre l’Arménie et le Haut-Karabakh et la mise en œuvre de mesures cohérentes par la mission de maintien de la paix russe dans cette direction.

Il a été fait référence au processus de déblocage des infrastructures régionales, ainsi qu’à la mise en œuvre des annonces tripartites du 9 novembre 2020, du 11 janvier 2021, du 26 novembre et du 31 octobre 2022.

Rappelons que ce matin certain nombre de personnes, que les médias azéris représentent en tant que représentants d’organisations non gouvernementales, de blogueurs et d’éco-activistes, ont bloqué la route Chouchi-Stepanakert. Des vidéos circulent sur Internet montrant des « éco-activistes » azéris installant des tentes dans le couloir de Lachine.

Vladimir Poutine a eu une autre conversation téléphonique avec le dirigeant de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev. Les chefs d’Etat ont discuté du sujet des accords tripartites entre Moscou, Bakou et Erevan, y compris des questions liées à la situation dans le Caucase du Sud. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan