La route reliant Stepanakert (Artsakh) à Goris (Arménie) est fermée depuis 6 heures déjà, l’Azerbaïdjan tente de créer une catastrophe humanitaire

Violant les droits humanitaires internationaux, l’Azerbaïdjan tente de créer une catastrophe humanitaire en Artsakh. Des centaines de citoyens, dont des mineurs, ont été abandonnés sur la route. La police de la République d’Artsakh informe à ce sujet.

Certains des passagers qui étaient bloqués sur cette route -la seule reliant l’Arménie à l’Artsakh- sont retournés à Goris et les citoyens qui attendaient depuis des heures dans la zone de Stepanakert-Chouchi ont été transférés à Stepanakert accompagnés d’agents de la circulation.

Il est devenu impossible de transporter depuis l’Arménie, des fournitures médicales, des médicaments et des patients souffrant de graves problèmes de santé vers l’Artsakh. Les négociations sont toujours en cours. Des informations supplémentaires seront fournies concernant les développements.

Rappelons que cette route est la seule qui relie l’Artsakh au monde extérieur.

Elle est sous le contrôle du contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie et l’Azerbaïdjan garantit la sécurité de la circulation des citoyens, des véhicules et des marchandises à travers le corridor de Lachine dans les deux sens.

Ce matin, des Azéris affirmant être des représentants d’organisations non gouvernementales, de blogueurs et d’éco-activistes, ont bloqué la route Chouchi-Stepanakert. Des vidéos circulent sur Internet montrant des « éco-activistes » Azéris installant des tentes dans le couloir de Lachine. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan