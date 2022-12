Revue de la presse arménienne du 3 au 6 décembre 2022

Situation sécuritaire / Լe 4 décembre le ministère de la Défense de la RA a dénoncé la déclaration diffusant par le ministère azerbaïdjanais de la Défense affirmant que des forces armées arméniennes ont ouvert le feu en direction des positions azerbaïdjanaises situées dans la partie orientale de la zone frontalière arméno-azerbaïdjanaise.

Le « ministère » de la Défense du Haut-Karabakh a réfuté la déclaration du ministère azerbaïdjanais dans la région de Martuni du Haut-Karabakh le 3 décembre.

Route Stepanakert-Goris fermée pour trois heures/ Samedi, le 3 décembre le Centre de l’information du Haut-Karabakh a déclaré que l’autoroute Stepanakert-Goris reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie a été fermée par un groupe d’Azerbaïdjanais en civil pour les raisons environnementales. « Il est évident que par cette démarche, l’Azerbaïdjan recourt à une provocation visant à mettre fin à la connexion terrestre entre l’Arménie et l’Artsakh et à soumettre la population civile à une terreur psychologique »- indique la déclaration.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que les personnes qui bloquent la route Stepanakert-Goris étaient des fonctionnaires des ministères azerbaïdjanais de l’Environnement et de l’Économie, ainsi qu’une société d’extraction d’or azerbaïdjanaise, qui voulaient « enquêter sur l’activité minière illégale dans la région et ses conséquences écologiques ». En réponse à cette déclaration le Centre d’information du Haut-Karabakh a répondu que « les principes et l’ordre d’utilisation des ressources minérales au Haut-Karabakh, ainsi que les relations liées à l’utilisation des minéraux, sont définis par le Code minéral de la République du Haut-Karabakh ». Le Centre de l’information a également déclaré que suite aux négociations de trois heures menées avec le côté azerbaïdjanais, la routé Stepanakert-Goris a été débloquée.

Le « ministre par intérim des Affaires étrangères du Haut-Karabakh » Davit Babayan a déclaré à l’agence de presse Armenpress « que l’autoroute Stepanakert-Goris, l’Azerbaïdjan tente de faire avancer sa politique anti-arménienne, de paralyser l’Artsakh, ce qui est aussi un coup porté à la mission de maintien de la paix russe ».

Les restes de 10 victimes de la première guerre du Haut-Karabakh remis à l’Azerbaïdjan/ Le 10 décembre le Service national de sécurité d’Arménie a déclaré que la partie arménienne avait transféré à la partie azerbaïdjanaise les restes de dix victimes présumées de la première guerre du Haut-Karabakh, ainsi que deux cartes indiquant l’emplacement possible de quatre corps.

Réfutation d’information sur l’installation d’un point de contrôle azerbaïdjanais dans le couloir de Latchine/ Le Conseil de sécurité du Haut-Karabakh a réfuté l’information diffusée par les médias selon laquelle le commandement du contingent russe de maintien de la paix déployées dans le Haut-Karabakh acceptait de mettre en place un point de contrôle azerbaïdjanais dans le couloir de Latchine. Par contre, le Conseil de sécurité du Haut-Karabakh déclare qu’afin d’empêcher l’entrée d’objets interdits dans la zone de responsabilité du contingent de maintien de la paix, les casques bleus russes ont envisagé la possibilité d’installer un scanner à rayons X à la base n°1 du couloir de Latchine pour inspecter les véhicules entrants ».



Déclaration de la police du Haut-Karabakh sur « la violence contre la jeunesse arménienne sur le territoire de la communauté Getavan »/ La police du Haut-Karabakh a déclaré que le 4 décembre « un convoi de camions azerbaïdjanais, accompagné de soldats de la paix russes a de nouveau été organisé le long de la route Mataghis-Karvachar le 4 décembre 2022. Le convoi était composé de camions et d’une voiture de tourisme avec quatre Azerbaïdjanais en civil.

Le convoi s’est arrêté pour des raisons techniques sur le territoire de la communauté de Getavan dans la région de Martakert, après quoi les Azerbaïdjanais sont sortis de la voiture et ont agressé les jeunes Arméniens, en blessant certains.

Déclaration du porte-parole du Département d’Etat américain sur Arménie-Azerbaïdjan/ Lors d’un point de presse le porte-parole du Département d’Etat américain Ned Price a déclaré « Nous avons convoqué jusqu’à maintenant deux réunions trilatérales entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le secrétaire Blinken a continué à être en communication téléphonique avec les parties également. Lors de leur dernière rencontre, les ministres des Affaires étrangères ont convenu d’accélérer leurs négociations et d’organiser une autre réunion dans les semaines à venir. Ils ont tous deux exprimé leur reconnaissance à la partie américaine pour avoir accueilli cette réunion ministérielle. Nous espérons certainement que le dialogue et l’atmosphère constructive entre les deux pays se poursuivront alors que nous continuons à soutenir la diplomatie pour aboutir à une paix durable et à la résolution des problèmes entre les deux pays », a déclaré Ned Price.

Troisième cycle de négociations autour du projet de traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan/ Concernant le troisième cycle de négociations autour du projet de traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov a notamment déclaré : « La partie azerbaïdjanaise a déjà présenté le troisième paquet de commentaires à la partie arménienne, et nous pensons qu’il sera possible d’organiser le troisième cycle de négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan autour du projet de traité de paix d’ici la fin de l’année ».

Le 6 décembre le président de la commission des relations extérieures, Eduard Aghajanian a déclaré que l’Arménie a reçu des propositions de l’Azerbaïdjan sur le traité de paix en indiquant notamment : « La partie arménienne a reçu les propositions de l’Azerbaïdjan, qui sont essentiellement la réponse aux propositions de la partie arménienne. En d’autres termes, nous pouvons dire que le troisième cycle de ces propositions est en cours de discussion ».

Rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l’Azerbaïdjan/ Le 5 décembre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyrun Bayramov, qui était en visite de travail en Russie a eu un entretien avec son homologue russe Sergeï Lavrov. Après la réunion le ministre russe a déclaré qu’une nouvelle session du format 3+3 sur le Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Russie, Turquie, Iran) était en cours de préparation et les calendriers et l’ordre du jour étaient en cours d’adoption. S’agissant de la médiation de la Russie, le ministre Lavrov a déclaré notamment : « Nous souhaitons faciliter par tous les moyens possibles le déblocage des voies de communication, la délimitation de la frontière, la conclusion d’un traité de paix et, d’une manière générale, le renforcement des mesures de confiance, notamment par le développement des contacts entre les institutions sociales, les politologues et les parlementaires ». L’agence de presse Tass rapporte que le ministre azerbaïdjanais quant à lui a déclaré : « La partie azerbaïdjanaise est prête à ce que cette question soit réglée le plus rapidement possible, lorsque nous parlons du traité de paix ».

Visite du « président » du Haut-Karabakh en France/ Le 5 décembre, la délégation conduite par le « Président du Haut-Karabakh » Arayik Harutyunyan s’est rendue en France pour une visite de travail. Selon le bureau de M. Harutyunyan le 6 décembre, des rencontres ont eu lieu avec les présidents et parlementaires des groupes politiques du Sénat et de l’Assemblée nationale de la République française. La délégation a également rencontré le CCAF lors d’un meeting public..

Rencontre du groupe de travail trilatéral Arménie-Russie-Azerbaïdjan/ Selon le bureau du vice-premier ministre arménien le groupe de travail trilatéral Arménie-Russie-Azerbaïdjan, coprésidé par les Vice-premiers ministres Mher Grigoryan, Alexei Overchuk et Shahin Mustafayev, a tenu sa 11e rencontre à Moscou le 6 décembre. Au cours de la session, les questions relatives à la construction d’un chemin de fer entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie et dans la région, le développement de la communication ferroviaire et l’organisation du transport ont été discutées.

Déclaration de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la France sur la mission d’observation de l’UE/ S’agissant la mission d’observation de l’Union Européenne déployée au long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la France Catherine Colonna a répondu à une question au Gouvernement : « L’accent du Président de la République au Sommet de Prague le 6 octobre dernier a été décisif pour obtenir le déploiement d’une mission d’observation de l’Union Européenne, qui est opérationnelle depuis le 20 octobre. Certes, quelques incidents subsistent, mais cette mission a réellement limité les risques d’escalade en assurant un suivi de la situation à la frontière, comme c’était nécessaire. Cette présence doit se poursuivre aussi longtemps que nécessaire, c’est notre conviction. C’est aussi comme vous le savez le souhait des Arméniens ».

Taux d’inflation de l’Arménie/ L’Arménie a l’inflation la plus faible par rapport aux États membres de l’Union économique eurasienne avec 9.5%.