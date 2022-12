Le maire d’Erévan après l’Eurovision Junior 2022 : La ville de l’amour et de l’hospitalité était extrêmement heureuse de voir tant de couleurs jeunes et lumineuses sous un même toit

Après la victoire du représentant de la France, Lissandro avec sa chanson « Oh Maman » au 20e Eurovision Junior à Erévan et Naré la représentante de l’Arménie qui a pris la 2e place au concours, les réactions furent nombreuses suite à la belle cérémonie.

Hratchya Sargsyan le maire d’Erevan, a écrit sur sa page Facebook qu’Erévan, la ville de l’amour et de l’hospitalité était extrêmement heureuse de voir tant de couleurs jeunes et la lumière sous un même toit, d’innombrables yeux brillants pleins d’anticipation.

"Notre ville, qui a une histoire de plus de 2800 ans, mais qui est toujours jeune, a tout fait pour vous surprendre. Je suis sûr qu’Erevan a une couleur, et nous avons essayé de vous la montrer, Erevan a une humeur, et j’espère pleinement que vous l’avez ressentie. Erevan a une odeur, et peu importe d’où vous venez, elle vous y appellera toujours. Erevan est notre maison, Erevan est notre meilleur ami. Comme le dit notre bon citoyen et chanteur populaire Forsh, Erevan n’est pas une maison et un immeuble, Erevan c’est nous. Et nous sommes prêts à vous accueillir encore et encore.

Merci à tous d’avoir créé des vacances, offert un miracle à nos petits et célébré l’hiver 2023.

On passe le relais à la France" a écrit le maire d’Erévan. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan