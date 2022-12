Les Azéris ont de nouveau fermé à hauteur de Chouchi le couloir de Lachine reliant l’Artsakh à l’Arménie

Un groupe d’Azéris en civil -probablement encouragé par Bakou- a fermé la route Stepanakert-Goris à 10h30 ce matin 12 décembre, toujours pour des raisons soi-disant environnementales indique le centre de l’information de l’Artsakh à Stepanakert.

Le commandement des troupes russes de maintien de la paix stationnées en Artsakh a été correctement informé de l’incident.



Considérant le comportement agressif et destructeur de la partie azérie comme inacceptable, les organes étatiques autorisés de l’Artsakh prennent toutes les mesures possibles pour réguler la situation, en restant en contact avec le commandement des troupes russes de maintien de la paix.

« Nous exhortons les citoyens à rester calmes et à suivre l’actualité officielle, en s’abstenant de diffuser des informations non vérifiées. Des informations supplémentaires seront fournies concernant l’évolution de la situation » indique le message de Stepanakert.

Hunan Tadevosyan, le porte-parole du service d’urgence d’État du ministère de l’Intérieur de la République de l’Artsakh, a déclaré que la route était actuellement fermée des deux côtés. « Un groupe d’Azéris a fermé la section Chouchi de la route interétatique pour des raisons environnementales » a déclaré H. Tagevosyan.

Les Azéris avaient également fermé cette route reliant l’Artsakh à l’Arménie le 3 décembre pour la même raison. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan