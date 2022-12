L’Arménie lance un SOS pour sauver Vigen Euljekian

La présidente du Comité parlementaire permanent pour la protection des droits de l’homme et des affaires publiques, Taguhi Tovmasyan, a envoyé des lettres urgentes aux institutions internationales, les exhortant à donner une évaluation ciblée de toutes les actions commises contre les prisonniers de guerre arméniens Vigen Euljekian, capturés par l’armée azerbaïdjanaise depuis le 10 novembre 2020.

Taguhi Tovmasyan a publié une déclaration sur les réseaux sociaux :

"Jusqu’à quel point le captif arménien a pu être soumis à la torture à Bakou pour demander à son parent de le sauver et de le libérer de la mort : L’inhumanité de la Bakou officielle n’a pas de limites morales.

Linda Euljekian, qui est l’épouse de Vigen Euljekian, capturé par l’armée azerbaïdjanaise depuis le 10 novembre 2020, s’est alarmée du fait que Vigen Euljekian est battu, soumis à la torture, à une attitude inhumaine et cruelle et a besoin d’une aide urgente. La mère de Vigen Euljekian s’est également entretenue avec lui par téléphone il y a une semaine et souligne que la vie de son fils est en danger car il est malade et refuse de s’alimenter. Vigen pesait 95 kg, alors que dans des conditions d’emprisonnement illégal, il ne pèse plus que 45 kg. Lors d’une conversation téléphonique, le fils a demandé à sa mère de le sauver et de le libérer de la mort.

Ces crimes azerbaïdjanais violent complètement les interdictions inscrites dans la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (adoptée le 12 août 1949). Cette convention stipule notamment que Les prisonniers de guerre doivent en tout temps être traités avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la Puissance détentrice causant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre placé sous sa garde est interdit et sera considéré comme une infraction grave à la présente Convention. La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et aux soins médicaux requis par leur état de santé. Les rations alimentaires journalières de base seront suffisantes en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers de guerre en bonne santé et pour prévenir la perte de poids ou le développement de carences nutritionnelles.

La Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est réservé. Je me suis donc adressé d’urgence aux institutions internationales compétentes, par lesquelles։

J’ai exigé qu’elles prennent des mesures réelles et donnent une évaluation ciblée de toutes les actions contre le prisonnier arménien Vigen Euljekyan,

Je leur ai demandé de faire tous les efforts possibles pour mettre en œuvre le processus de rapatriement des prisonniers de guerre arméniens dès que possible afin de les sauver des traitements cruels, inhumains et de la torture,

J’ai également demandé une médiation pour organiser ma conversation téléphonique avec Vahé Euljekyan.

J’alerte une fois de plus les institutions internationales : le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils arméniens est une obligation pour l’Azerbaïdjan selon la Convention de Genève : Afin d’atteindre la réalisation de l’obligation mentionnée, la nécessité d’une médiation directe par la communauté internationale a été formée pour protéger le droit à la vie des prisonniers de guerre et des civils arméniens.