Nikol Pachinian alerte sur les nouveaux risques de génocide

Le 4e Forum mondial « contre le crime de génocide » a été ouvert le 12 décembre au Matenadaran d’Erevan, sous le titre « Prévention du génocide à l’ère des nouvelles technologies ».

Nikol Pachinian a fait un discours alertant sur les risques de génocide encourus par le peuple arménien à nouveau. « C’est déjà la quatrième fois que l’Arménie accueille le Forum mondial contre le crime de génocide. (...) Lors des précédents forums mondiaux, nous avons malheureusement commencé à considérer le génocide non seulement comme un événement historique, non seulement comme un héritage historique, mais aussi comme une menace à laquelle nous sommes confrontés dans le monde entier dans diverses régions, et la prévention du génocide devient en effet une question très urgente », a déclaré le Premier ministre.

M. Pachinian a déclaré qu’au cours de la période récente, il y a de plus en plus de dangers, en particulier les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh qui expriment leurs préoccupations quant à la menace d’un génocide potentiel.

« Je pense que nous tous et la communauté internationale devons prendre cela au sérieux. Nous pensions que la déclaration trilatérale signée le 9 novembre 2020 créait des mécanismes pour prévenir le génocide potentiel des Arméniens du Haut-Karabakh, mais, malheureusement, étape par étape, nous avons remarqué et continuons à voir des réalités qui font que les préoccupations soulevées se matérialisent de plus en plus », a déclaré le PM.

Le forum est organisé avec le soutien du conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour la prévention du génocide et en étroite collaboration avec l’Action mondiale contre les crimes d’atrocité de masse (GAAMAC).

Le 4e Forum mondial est également consacré à l’adoption de la Convention des Nations unies sur le génocide et à la Journée internationale de commémoration et de la dignité des victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime qui est marquée le 9 décembre de chaque année, comme défini par la résolution 69/323 initiée par l’Arménie en 2015.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, la conseillère spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la prévention du génocide Alice Wairimu Nderitu et d’autres responsables prononceront des allocutions lors du forum.

Outre la session plénière, des discussions auront lieu sur « l’abus des nouvelles technologies et la menace de génocide », « les plateformes sociales en tant qu’outils de diffusion de la haine : actions préventives », « les nouvelles technologies et la protection du patrimoine culturel dans le contexte de la prévention du génocide et de la restauration post-génocide ».

Le forum devrait adopter une déclaration sur les actions conjointes visant à utiliser le potentiel des technologies avancées pour l’alerte précoce et la prévention du génocide et d’autres menaces de crimes violents, et à contrer l’abus des technologies.