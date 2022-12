Démocratie 18 : le mouvement de gauche qui parle des Arméniens

Le pétro-État du président Ilham Aliyev semble plus imprenable que jamais, et l’opposition azerbaïdjanaise de plus en plus marginale, mais une nouvelle génération de dirigeants commence à émerger avec des idées neuves sur la manière d’obtenir un changement démocratique.

Ahmad Mammadli, leader du mouvement Démocratie 1918 ou D-18, est un étudiant et un militant qui a orienté son parti dans une direction plus idéologique et plus conflictuelle. Il a également soulevé des questions ethniques et de genre qui étaient ignorées par les forces d’opposition traditionnelles, et a osé remettre en question l’hostilité implacable du régime envers l’Arménie.

« J’ai immédiatement commencé à travailler à la transformation du mouvement en un mouvement politique, avec l’établissement d’une position idéologique », a déclaré Mammadli dans une interview à bne IntelliNews. « Nous avons commencé à diffuser des déclarations sur divers événements, qui étaient assez étrangers à l’environnement azerbaïdjanais. Nous avons commencé à parler des droits culturels des minorités ethniques, de l’égalité des droits pour tous, quel que soit le sexe auquel on appartient, et de certains sujets irritants comme la paix », dit-il.

Mammadli a rejoint les rangs du mouvement D-18, qui avait été fondé en 2013, dans le cadre de son organisation étudiante en 2019. En tant qu’étudiant à l’Université de la Caspienne occidentale, il a dirigé le Centre du pouvoir étudiant, qui luttait pour les droits des étudiants dans les universités.

Il a finalement été élu à la présidence du mouvement en septembre 2021 et a commencé à changer son orientation. Il a également mis en place des groupes de travail régionaux, ainsi que des écoles politiques où ils organisent des conférences sur l’idéologie pour les membres et les non-membres.

En mars 2022, de nombreux militants de droite quittent le mouvement, ce qui donne à Mammadli l’occasion de le transformer en une organisation de centre gauche avec des sociaux-démocrates et des sociaux-libéraux.

Selon Mammadli, ce qui différencie D-18 des autres mouvements d’opposition, c’est que les autres sont un produit de la politique d’après-guerre et sont des mouvements de grande envergure qui incluent à la fois des socialistes, des nationalistes, des libéraux et même des anarchistes et des islamistes. Cela les rend fragiles et vulnérables aux pressions et à la cooptation par le régime. En 2013, Igbal Aghazadeh, alors leader du parti Umid (Espoir), a même envoyé des félicitations dans une lettre à Ilham Aliyev après avoir perdu contre lui aux élections présidentielles de 2013, ce qui a incité une scission de son parti à rejoindre D-18.

Aliyev a succédé à son père Heydar en 2013, de sorte que la dynastie familiale dirige l’Azerbaïdjan depuis 29 ans. Les dernières élections présidentielles, en 2018, ont été boycottées par l’opposition principale et, en conséquence, Aliev a gagné avec 86% des voix. Cette élection - comme toutes celles qui ont eu lieu depuis l’arrivée au pouvoir des Aliev - n’a été déclarée ni libre ni équitable par les organisations internationales.

Depuis lors, le régime d’Aliev a acquis une nouvelle popularité grâce à sa victoire dans la deuxième guerre du Karabakh contre l’Arménie en 2020, rendant l’opposition encore plus marginale. M. Aliyev s’est également assuré une plus grande légitimité internationale, l’Union européenne étant à la recherche du pétrole et du gaz de l’Azerbaïdjan afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements russes.

Mammadli considère le gouvernement et les partis d’opposition traditionnels comme les deux faces d’une même pièce. « Nous devons brûler les ponts entre nous », dit-il, accusant l’opposition traditionnelle de travailler avec le gouvernement, que ce soit de gré ou de force. (...)

« Nous sommes la seule puissance à défendre les droits des groupes ethniques, qu’il s’agisse des Talysh ou des Lezgi », affirme Mammadli. « J’ai même été détenu lorsque j’étais étudiant pendant une journée à Lankaran pour mon activisme concernant la langue Talysh, ils voulaient me cataloguer comme séparatiste. »

Ces activités ont suscité une réaction sévère du gouvernement, mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est le tweet de Mammadli après les affrontements de septembre 2022 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

« Ilham Aliyev doit faire face aux tribunaux internationaux pour les choses qu’il a faites non seulement au peuple azerbaïdjanais mais aussi au peuple arménien, et la première décision d’un Azerbaïdjan démocratique serait de punir les individus qui sèment les graines de la haine entre les nations [azerbaïdjanaise et arménienne] », a tweeté Mammadli.

Il a été arrêté en septembre 2022 alors qu’il se rendait à l’aéroport, d’où il voulait se rendre en Turquie pour commencer ses études de maîtrise. Pendant sa détention, il dit qu’on lui a offert une aide gouvernementale généreuse pour ses études s’il coopérait. Il dit qu’on lui a même dit qu’il pouvait insulter Aliev mais qu’il n’avait pas le droit de parler de la paix entre les nations, car c’était le monopole du président.

Après avoir refusé d’accéder à leurs demandes, il a été menacé d’être envoyé dans l’armée - selon la loi azerbaïdjanaise, un étudiant qui ne peut pas postuler pour un master doit servir dans l’armée.

Après sa libération, Mammadli a annoncé qu’il serait un objecteur de conscience s’il était envoyé dans l’armée et qu’il ferait valoir ses droits au service militaire alternatif. Selon lui, cela provoquerait une discussion sur le service militaire alternatif dans le pays, qui est un droit constitutionnel mais qui manque d’un plan de mise en œuvre, et c’est quelque chose que le gouvernement ne veut pas voir se produire.

Par la suite, sa place dans une université turque lui a été retirée, et il soupçonne une implication du gouvernement turc. Selon Mammadli, il a demandé un diplôme de maîtrise à l’université Muğla Sıtkı Koçman et a obtenu des documents de confirmation concernant sa demande. Les autorités azerbaïdjanaises ont en quelque sorte obtenu par la suite des lettres de démenti de l’université, de l’ambassade de Turquie et d’autres organisations. « Comme le dit Aliyev, la Turquie et l’Azerbaïdjan sont en effet des frères », plaisante Mammadli.

« Maintenant, le procureur enquête et prépare une nouvelle affaire contre moi, m’accusant d’avoir falsifié des documents. Apparemment, j’ai obtenu une apostille pour un faux document que j’ai créé sur un PC », dit-il.

Selon Mammadli, la principale raison de son arrestation et de son harcèlement était de monopoliser le discours sur la paix dans le pays, bien que l’accusation officielle soit simplement d’avoir résisté à un agent de la force publique.

Malgré tous les revers et les menaces, Mammadli pense que l’Azerbaïdjan d’après-guerre est un terrain fertile pour l’apparition de nouveaux mouvements politiques radicaux. Cependant, il craint en même temps que son arrestation ne soit le signe avant-coureur d’une nouvelle vague de répression politique dans le pays.

Ces craintes se sont confirmées depuis l’interview, en raison de l’arrestation, le 9 décembre, de Bakhtiyar Hajiyev, un important activiste civique et critique du gouvernement. Arrêté lors de l’atterrissage de son avion en Azerbaïdjan, il a été inculpé de hooliganisme et de mépris du tribunal, infractions passibles de cinq ans d’emprisonnement. Il est jugé sans avoir accès à une représentation légale, son avocat et des journalistes ayant été empêchés d’entrer dans la salle d’audience.

Lire l’intégralité sur :

https://www.intellinews.com/democracy-18-azerbaijan-s-rising-left-wing-political-movement-264250/?source=azerbaijan