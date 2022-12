Un missile azéri non explosé confirmé comme étant une munition au phosphore blanc

Les forces de l’ordre de la République d’Artsakh (Haut-Karabakh) ont engagé un certain nombre d’affaires pénales pour enquêter sur les circonstances de la guerre d’agression déclenchée par les forces armées d’Azerbaïdjan contre l’Artsakh le 27 septembre 2020, a déclaré le bureau du procureur général dit le vendredi 9 décembre.

Les hostilités se sont accompagnées de violations flagrantes du droit international humanitaire, les autorités d’Artsakh ayant découvert un certain nombre d’obus non explosés et de restes d’obus, et ont ordonné des examens.

"L’enquêteur du Comité d’enquête de la République d’Artsakh a (...)