A Erévan la France gagne l’Eurovision Junior 2022 devant l’Arménie

Le représentant de la France a remporté le Concours de l’Eurovision Junior 2022, devant l’Arménie et la Géorgie à Erévan ce dimanche 11 décembre. Le représentant de la France, Lissandro a interprété la chanson « Oh Maman » et gagné l’Eurovision Junior 2022 avec 203 points. Naré la représentante de l’Arménie avec « Dance ! » a pris la deuxième place avec 180 points. La Géorgie est troisième avec 161 points. Au centre culturel et sportif Karen Demirchyan à Erévan, l’Arménie a montré un superbe spectacle de l’Eurovision Junior face à des dizaines de millions de téléspectateurs. Sans doute le plus beau spectacle du concours de l’Eurovision Junior à ce jour qui fêtait son 20e anniversaire.

Malena sous les couleurs de l’Arménie avec sa chanson « Qami Qami » avait gagné l’Eurovision Junior 2021 à Paris en France. La France vient de gagner l’Eurovision Junior 2022 à Erévan en Arménie. Deux pays amis qui partagent l’Eurovision Junior depuis deux ans.

Krikor Amirzayan