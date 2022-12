Le défenseur des droits humains du Haut-Karabakh demande à la communauté internationale d’empêcher le génocide

Le défenseur des droits de l’homme d’Artsakh (Haut-Karabakh) Gegham Stepanyan a publié une déclaration à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, demandant à la communauté internationale d’agir pour prévenir le génocide et protéger les droits du peuple d’Artsakh.

"Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des droits de l’homme.

Encore une occasion de réfléchir à comment et dans quelle mesure les droits de l’homme sont protégés dans le monde, de se demander si les personnes vivant dans toutes les régions du monde jouissent des mêmes droits et libertés.

Aujourd’hui, nous célébrons également le référendum sur l’indépendance de l’Artsakh et le jour de la Constitution. Le jour où nous, ayant exercé notre droit à l’autodétermination, avons exprimé la volonté de vivre de manière indépendante et de décider de notre avenir.

Cependant, plus de deux ans se sont écoulés depuis l’établissement de la déclaration trilatérale sur le cessez-le-feu, qui devait mettre fin à la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh en 2020 et assurer la paix au Haut-Karabakh, mais ce que nous avons est loin de s’appeler la paix. .

Depuis deux ans maintenant, la partie azerbaïdjanaise a recours à de nombreux crimes en tuant, enlevant et torturant des civils, en détruisant leurs biens et leur patrimoine culturel, en perturbant délibérément le fonctionnement d’infrastructures critiques et en empiétant sur l’intégrité psychologique et physique de toute la population d’Artsakh. . Ce sont là des faits derrière lesquels se cachent les destins humains, les vies détruites et leur vague avenir.

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan essaie activement de fermer le corridor de Lachin, qui est le seul moyen de relier l’Artsakh au monde extérieur. La fermeture du corridor de Lachine même pour quelques heures est lourde de conséquences humanitaires irréversibles. Mais l’Azerbaïdjan néglige les droits de l’homme, même ceux de ses propres citoyens. L’Azerbaïdjan encourage en outre sa politique criminelle visant à expulser la population arménienne d’origine de l’Artsakh.

Les droits de l’homme sont universels et le peuple d’Artsakh mérite tous les droits comme tout le monde dans le monde. J’en appelle à la grande famille internationale, demandant des actions pour empêcher un autre génocide et protéger les droits de mon peuple. Les preuves existantes sont plus que suffisantes pour mettre en action les mécanismes internationaux. Ce n’est pas la responsabilité d’un ou de plusieurs acteurs, mais la responsabilité commune de toute la communauté internationale.

Je n’attends de vous que de l’impartialité et du courage.

Merci », a déclaré Stepanyan dans le communiqué.