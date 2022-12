Système d’enregistrement par file d’attente électronique

À partir du 19 décembre, un système de file d’attente électronique fonctionnera dans les bureaux des passeports, des visas et des inscriptions des citoyens étrangers du Bureau des passeports et des visas de police.

Selon le service de presse de la police, dans la période du 19 au 23 décembre, parallèlement à la file d’attente électronique, la procédure d’entretien des coupons émis par les dispositifs d’enregistrement de la file d’attente (dans un ratio de 50/50) fonctionnera également, et à partir du 26 décembre, le service sera effectué exclusivement sous la forme d’enregistrement électronique.

Vous pouvez vous inscrire sur la plate-forme e-request.am (le site est disponible en trois langues - arménien, russe et anglais).

Vous devez d’abord vous inscrire sur la plate-forme, vous connecter, cliquer sur le bouton « enregistrer une visite », dans la section « Enregistrement », sélectionnez la fenêtre « Gestion des passeports et des visas », spécifiez le type d’action et réservez le jour et l’heure préférés pour visiter ce service du bureau des passeports et des visas afin d’effectuer l’action

Les candidats ne doivent saisir que leurs données personnelles pour la mise en file d’attente. Les candidats enregistrés selon d’autres personnes ne seront pas servis. Dans les cas prévus par la loi, lorsque le demandeur est un représentant et effectue une action pour un groupe de personnes, il est nécessaire d’avoir un enregistrement distinct avec une fréquence d’au moins 15 minutes (par exemple, dans le cas d’une demande d’un parent pour l’attestation de plusieurs enfants mineurs, il est nécessaire d’enregistrer un enregistrement distinct pour chaque enfant).

La police a rappelé que depuis le 14 novembre, le système de file d’attente électronique a été mis en œuvre et fonctionne dans le département de la citoyenneté du bureau des passeports et des visas.

"Des études montrent que le service dans ce format a considérablement amélioré la qualité des services fournis aux citoyens, il n’y a pas d’accumulations et de files d’attente dans la gestion, puisque chaque citoyen visite le bureau des passeports et des visas le jour et l’heure enregistrés à l’avance et est servi sur place, ce qui, à son tour, exclut