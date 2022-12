Moscou prête à fournir toute l’aide possible à Erevan et à Bakou

Ministère des Affaires étrangères

La Russie est prête à fournir toute l’assistance possible dans la préparation d’un traité de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Cela a été déclaré par le directeur du quatrième département des pays de la CEI du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Denis Gonchar, dans une interview accordée à TASS.

« Nous sommes prêts à continuer à fournir toute l’assistance possible à la délimitation de la frontière arménienne et azerbaïdjanaise et à la préparation d’un traité de paix entre Bakou et Erevan, y compris par l’organisation de réunions tripartites de haut niveau pertinentes en Russie. Ces processus extrêmement sensibles pour les deux parties nécessitent la recherche de solutions mutuellement acceptables et à long terme », a déclaré le diplomate.

Selon lui, la divulgation des détails des négociations ou de la discussion dans la presse des positions des parties ne profite pas toujours à l’affaire.

« Nous préparons également des contacts réguliers par l’intermédiaire des communautés publiques et d’experts des deux pays. Cet important domaine d’efforts conjoints est conçu pour contribuer à la formation d’une atmosphère de confiance dans les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan », a ajouté Gonchar. Selon lui, le dialogue tripartite interparlementaire, dont l’initiative de lancement a été soutenue lors du sommet de Sotchi, peut également contribuer à ce processus. « Le calendrier des réunions pertinentes sera annoncé en temps voulu », a-t-il ajouté.

Gonchar a attiré l’attention sur le fait qu’au sommet de Sotchi du 31 octobre, les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement les accords tripartites du 9 novembre 2020, les 11 janvier et 26 novembre 2021, qui, ainsi qu’une déclaration à la suite des résultats de la réunion de Sotchi mentionné

« Okament encore une fois, je voudrais souligner le rôle clé du contingent russe de maintien de la paix dans l’assurance de la sécurité dans sa zone de déploiement. Cela a été souligné par les dirigeants des trois pays lors du sommet de Sotchi et a souligné la demande des efforts de nos soldats de la paix pour stabiliser la situation dans la région », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le déblocage des relations de transport et économiques entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, le diplomate a noté que le 6 décembre, la 11e réunion du groupe de travail tripartite s’est tenue à Moscou sous la présidence conjointe des vice-premiers ministres de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. « Les questions de la construction ferroviaire, du développement de la communication ferroviaire et de l’organisation des transports entre les trois pays et dans la région ont été discutées. Les parties azerbaïdjanaise et arménienne ont noté le rôle positif de la Russie dans les efforts visant à débloquer les communications de transport », a déclaré le directeur du département.

À propos de la réunion de Sotchi

Selon la déclaration adoptée à la suite des résultats du sommet des présidents de la Russie et de l’Azerbaïdjan Vladimir Poutine et d’Ilham Aliyev et du Premier ministre arménienne Nikol Pashinyan le 31 octobre, l’engagement à respecter strictement tous ces accords dans l’intérêt d’une normalisation globale des relations Azerbaïdjan-arméniennes, assurant la paix, la stabilité

Les parties ont convenu de s’abstenir de l’utilisation de la force ou de la menace de son utilisation, de discuter et de résoudre toutes les questions problématiques uniquement sur la base de la reconnaissance mutuelle de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières conformément à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration d’Almaty de 1991, et ont également souligné

Les parties ont convenu de faire des efforts supplémentaires visant à résoudre de toute urgence les tâches restantes, y compris le groupe de questions humanitaires, et ont également noté la contribution clé du contingent russe de maintien de la paix à assurer la sécurité dans sa zone de déploiement, ont souligné la demande de ses efforts pour stabiliser la situation dans la région.