Cet après-midi à 16h00, l’Eurovision Junior 2022 en direct d’Erévan la capitale de l’Arménie, sur France 2

Dans moins de deux heures, cet après-midi à 16h00 se déroulera à Erévan, la 20e édition du concours de l’Eurovision Junior en présence de 16 pays. Naré qui représentera l’Arménie passera en 15e position. L’évènement sera suivi par les milliers de spectateurs sur place dans un Centre culturel et sportif Karen Demirchyan archi-comble. Il sera également suivi en direct sur les chaînes de télévisions européennes par des dizaines de millions de téléspectateurs.

En Arménie et à travers le monde l’Eurovision Junior 2022 sera diffusée sur la chaîne de Télévion Publique d’Arménie. En France, les téléspectateurs peuvent suivre l’évènement en direct depuis l’Arménie, sur France 2 dès 16h00.

Nous pouvons dès à présent voter gratuitement (et plusieurs fois) sur internet, pour l’Arménie à l’adresse : www.jesc.tv

Après avoir visionné un résumé de près de 4 minutes de l’ensemble des participants au concours, il convient de voter pour 3 pays. A éviter les pays tels que le Royaume-Uni, la Géorgie, l’Espagne et les Pays Bas qui sont également avec l’Arménie parmi les cinq favoris.

Voici les 16 candidats de l’Eurovision Junior 2022 (par ordre de passage)

1. Pays-Bas : Luna – La Festa

2. Pologne : Laura Bączkiewicz – To The Moon

3. Kazakhstan : David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth)

4. Malte : Gaia Gambuzza – Diamonds in the Skies

5. Italie : Chanel Dilecta – BLA BLA BLA

6. France : Lissandro – Oh Maman !

7. Albanie : Kejtlin Gjata – Pakëz Diell (A Bit Of Sunlight)

8. Géorgie : Mariam Bigvava – I Believe

9. Irlande : Sophie Lennon – Solas

10. Macédoine du Nord : Lara feat. Jovan & Irina – Životot e pred mene (Животот е пред мене)

11. Espagne : Carlos Higes – Señorita

12. Royaume-Uni : Freya Skye – Lose My Head

13. Portugal : Nicolas Alves – Anos 70

14. Serbie : Katarina Savić – Svet bez granica (World without borders)

15. Arménie (pays hôte) : Nare – Dance !

16. Ukraine : Zlata Dziunka – Nezlamna (Unbreakable) (Незламна)

Krikor Amirzayan