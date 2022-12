Ce que disent les accords d’Alma-Ata, nouvelle base de négociations

Selon les cartes disponibles l’Azerbaïdjan occupe 2 à 3% de l’Arménie, et selon la chronologie l’Artsakh a déclaré son indépendance avant Bakou.

Le 6 octobre dernier à Prague, Nikol Pachinian et Ilham Aliev ont accepté de rester fidèles aux accords d’Alma-Ata conclus en décembre 1991. Ce document, signé par onze des quinze républiques soviétiques, dont l’Arménie et l’Azerbaïdjan, actait la dislocation de l’URSS et la création de la Communauté des États Indépendants (CEI). Les signataires affirmaient fonder des Etats de droit basés sur les principes de la démocratie, adhérer aux principes figurant dans la Charte (...)