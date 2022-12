Le chef du quatrième département de la CEI du ministère russe des Affaires étrangères, Denis Gonchar, a noté que ce sont les forces de maintien de la paix russes qui ont permis d’arrêter l’escalade de septembre à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Moscou enregistre une intention persistante de l’Occident d’intervenir dans ses formats d’interaction avec Bakou et Erevan et de pousser la Russie hors de la Transcaucasie, déclare Denis Gonchar, chef du quatrième département de la CEI du ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous continuons à enregistrer leur intention persistante de se caler dans nos formats trilatéraux avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Bruxelles et Washington ont beau essayer de présenter cela comme autre chose, derrière cela se cache le désir d’écarter la Russie de la Transcaucasie, et non de contribuer réellement et honnêtement à assurer la paix et la stabilité dans la région. Il est révélateur que Washington et Bruxelles aient peur de mentionner la Russie sous un jour positif et de reconnaître l’importance capitale des accords trilatéraux pour la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan », note le diplomate.

Selon le haut diplomate, c’est ainsi que la Russie perçoit le fonctionnement de la mission temporaire de surveillance de l’UE en Arménie, ainsi que les « tentatives d’organiser la mission de l’OSCE dans la région en contournant la règle du consensus. »

Pendant ce temps, Gonchar a noté que ce sont les soldats de la paix russes qui ont permis d’arrêter l’escalade de septembre à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

« Un certain nombre de mesures ont été prises au sein de l’OTSC à la demande de l’Arménie, notamment la convention de la session d’urgence du Conseil de sécurité collective de l’OTSC, l’envoi du secrétaire général de l’OTSC et du chef de l’état-major interarmées pour évaluer la situation sur le terrain, et l’examen de l’envoi d’une mission de surveillance de l’OTSC dans les régions frontalières de l’Arménie. La situation à la frontière a fait l’objet de discussions de fond lors de la réunion annuelle du Conseil de sécurité collective de l’OTSC du 23 novembre », a déclaré M. Gonchar.

Il a également noté que, si la partie arménienne est intéressée, la décision nécessaire à l’envoi de la mission de l’OTSC sera prise rapidement.

« Étant entendu que la majorité des États de l’OTSC considèrent que le règlement à long terme des problèmes frontaliers entre Bakou et Erevan passe par la mise en œuvre des accords trilatéraux de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, y compris le lancement des travaux pratiques et rythmiques de la commission de démarcation des frontières », a noté le diplomate.

Tass